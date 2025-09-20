Simon Ehammer nach drei Disziplinen im WM-Zehnkampf auf Platz 3: Gemischte Gefühle und die Hoffnung auf eine Steigerung

Simon Ehammer liegt nach den ersten drei Disziplinen im WM-Zehnkampf auf dem dritten Platz. Der Schweizer Athlet zeigt sich selbstkritisch und hofft auf eine Leistungssteigerung in den verbleibenden Disziplinen. Der 100-Meter-Lauf und der Weitsprung entsprachen nicht seinen Erwartungen, während das Kugelstoßen eine solide Leistung war. Nun gilt es, die mentale Stärke zu beweisen und die Medaillenchancen zu wahren.

Nachdem drei Disziplinen absolviert sind, befindet sich Simon Ehammer im Wettkampf um die Weltmeisterschaft im Zehnkampf auf dem dritten Platz. Allerdings ist er mit keiner der bisherigen Leistungen wirklich zufrieden. Im 100-Meter-Lauf erreichte der Athlet aus Appenzell den vierten Platz im Feld der 23 Mehrkämpfer. Seine Zeit von 10,66 Sekunden war zumindest nicht viel schlechter als die Zeit, die er bei seinem Schweiz er Rekord in Götzis erreichte, wo er 10,57 Sekunden lief.

Mehr Punkte verlor Ehammer in seiner Parade-Disziplin, verglichen mit der Marschtabelle seines Rekords. Ende Mai in Götzis gelang ihm ein Sprung von 8,34 Metern, vor wenigen Tagen im WM-Finale waren es ebenfalls 8,30 Meter. An diese Weiten kam der 25-jährige bei seiner WM-Premiere im Zehnkampf bei weitem nicht heran. Mit 7,97 Metern musste er sich sogar den Sieg mit dem Norweger Sander Skotheim, dem Weltbesten des Jahres, teilen. Weiter als in Götzis (13,60 Meter) flog nur die Kugel. Dass er in dieser Disziplin nicht zu den Besten gehört, weiß Simon Ehammer. Die 14,28 Meter sind zumindest ein solider Wert. Aber auch im Kugelstoßen gilt: Simon Ehammer warf in der aktuellen Saison bereits weiter als 15 Meter. Gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF bilanzierte Simon Ehammer seinen Auftakt in den Zehnkampf folgendermaßen: Über 100 Meter bin ich nach dem Start beinahe auf die Nase gefallen. Da habe ich sicherlich eine bis zwei Zehntelsekunden verloren. Der Weitsprung entspricht nicht meinen Ansprüchen. Es war eher ein bescheidener oder sogar ein gebrauchter Morgen. Hoffen wir, dass der Abend besser wird. Die bisherigen Leistungen lassen noch Spielraum nach oben, aber die Konkurrenz ist stark, und die weiteren Disziplinen werden entscheidend sein. Ehammer muss sich in den verbleibenden Disziplinen steigern, um seine Medaillenchancen zu wahren. Die Erwartungen an den Schweizer Mehrkämpfer waren hoch, und die ersten drei Disziplinen zeigten, dass er noch nicht sein volles Potenzial abrufen konnte. Die mentale Stärke und die Fähigkeit, sich zu steigern, werden in den kommenden Disziplinen entscheidend sein. Seine Leistungen in den verbleibenden Disziplinen, wie Hochsprung, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500-Meter-Lauf, werden zeigen, ob er seine derzeitige Platzierung halten oder sogar verbessern kann. Die Konkurrenz, angeführt von starken Athleten, macht es Ehammer schwer, aber er hat bewiesen, dass er zu Höchstleistungen fähig ist. Die kommenden Stunden und Tage werden zeigen, ob er die Rückschläge überwinden und seine Medaillenträume wahr werden lassen kann.\Simon Ehammer startete mit gemischten Gefühlen in den Zehnkampf. Obwohl der 100-Meter-Lauf und der Weitsprung nicht seinen Erwartungen entsprachen, zeigte er im Kugelstoßen eine solide Leistung. Die fehlende Distanz im Weitsprung war besonders enttäuschend, da dies eigentlich zu seinen Stärken zählt. Der mentale Aspekt spielt im Zehnkampf eine entscheidende Rolle, und Ehammer muss nun seine Konzentration und seinen Ehrgeiz auf die verbleibenden Disziplinen richten. Die Erfahrung und das Talent, die er besitzt, sind unbestritten, aber die Fähigkeit, sich zu motivieren und die Leistung abzurufen, wenn es darauf ankommt, wird entscheidend sein. Die Fans in der Schweiz und weltweit fiebern mit und hoffen, dass er sich steigern und seine Medaillenchancen nutzen kann. Die Unterstützung von Trainern und Teamkollegen wird ebenfalls von großer Bedeutung sein. Die Herausforderungen sind groß, aber die Hoffnung auf eine erfolgreiche WM-Teilnahme bleibt bestehen.\Der Zehnkampf ist bekannt für seine Vielseitigkeit und seine unberechenbaren Ergebnisse. Kleinste Fehler können zu großen Rückschlägen führen, während eine einzige herausragende Leistung das Blatt wenden kann. Die kommenden Disziplinen erfordern von Simon Ehammer nicht nur körperliche Stärke und Ausdauer, sondern auch taktisches Geschick und mentale Stärke. Die Fähigkeit, sich auf die einzelnen Disziplinen zu konzentrieren und die Anstrengungen zu dosieren, wird entscheidend sein. Die Konkurrenz schläft nicht, und die anderen Athleten werden ebenfalls versuchen, ihre Leistungen zu verbessern. Der Wettkampfgeist und die Leidenschaft, die Simon Ehammer in den Zehnkampf einbringt, sind offensichtlich. Die Frage ist, ob er diese Energie in die verbleibenden Disziplinen kanalisieren kann, um seine Ziele zu erreichen. Die WM-Teilnahme ist ein Höhepunkt in der Karriere eines jeden Athleten, und die Chance, eine Medaille zu gewinnen, ist eine besondere Motivation. Die kommenden Stunden werden zeigen, ob Simon Ehammer die Herausforderungen meistern und seinen Traum vom WM-Podest verwirklichen kann





bzBasel

Simon Ehammer Zehnkampf Weltmeisterschaft Leichtathletik Schweiz

