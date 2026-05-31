Simon Ehammer in Götzis nicht zu bremsen: Weltbestleistung und Schweizer Rekord im Zehnkampf

Simon Ehammer zeigt beim Mehrkampf-Meeting in Götzis eine atemberaubende Leistung. Nach dem ersten Tag führt er mit 4762 Punkten, einer neuen Weltbestleistung innerhalb eines Zehnkampfs. Sein Weitsprung von 8,51 m stellt einen weiteren Weltrekord dar. Auch Annik Kälin überzeugt im Siebenkampf mit 3859 Punkten und liegt auf Rang 2.

Simon Ehammer (TV Teufen) hat beim renommierten Mehrkampf-Meeting in Götzis einen furiosen Start hingelegt. Der 26-jährige Appenzeller beendete den ersten Tag des Zehnkampf s mit 4762 Punkten und stellte damit eine neue Weltbestleistung innerhalb eines Zehnkampf s auf, die zuvor Damian Warner mit 4747 Punkten gehalten hatte.

Mit diesem Ergebnis liegt Ehammer satte 130 Punkte vor dem deutschen Weltmeister Leo Neugebauer und hat beste Chancen, am zweiten Tag seinen eigenen Schweizer Rekord von 8575 Punkten zu übertreffen. Der Höhepunkt des Tages war zweifellos sein Weitsprung: Im zweiten Versuch landete er bei unglaublichen 8,51 m, verbesserte damit seinen Schweizer Rekord aus dem Jahr 2022 um sechs Zentimeter und stellte gleichzeitig eine Jahresweltbestleistung sowie einen Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs auf.

Doch auch in den anderen Disziplinen zeigte Ehammer eine beeindruckende Leistung: 10,41 Sekunden über 100 m, 15,15 m im Kugelstossen, 2,03 m im Hochsprung und 47,33 Sekunden über 400 m sind für ihn hervorragende Ergebnisse. Diese Serie von Spitzenleistungen lässt darauf hoffen, dass er am Sonntag seinen Schweizer Rekord angreifen kann. Gegenüber seiner Bestleistung, die er vor genau einem Jahr ebenfalls in Götzis aufstellte, hat er nun einen Vorsprung von 142 Punkten.

Besonders positiv ist, dass der zweite Tag um 10.05 Uhr mit dem Hürdenlauf beginnt, einer Disziplin, die dem zweifachen Hallen-Weltmeister im Siebenkampf besonders liegt. Die Konkurrenz wird auf der Hut sein, denn Ehammer ist in bestechender Form und könnte in Götzis Geschichte schreiben. Doch nicht nur Simon Ehammer sorgte für Aufsehen. Der Zehnkampf wartet mit weiteren starken Schweizer Athleten auf: Finley Gaio (SC Liestal) übernachtet mit 4145 Punkten auf dem 17.

Zwischenrang und zeigt damit eine solide Leistung. Andrin Huber (TV Teufen) hingegen hatte einen schwierigen ersten Tag. Der U23-Europameister, der letztes Jahr an der Patellasehne operiert wurde, musste wegen Kniebeschwerden auf den Hochsprung verzichten und kommt nach fünf Disziplinen auf 3157 Punkte. Es bleibt abzuwarten, ob er den Wettkampf fortsetzen kann.

Im Siebenkampf der Frauen liegt Annik Kälin (AJ TV Landquart) nach vier Disziplinen hervorragend im Rennen. Die nationale Rekordhalterin, die ihren ersten Siebenkampf seit zwölf Monaten bestreitet, totalisiert 3859 Punkte - das sind 25 Punkte mehr als bei ihrem Schweizer Rekord, den sie an den Olympischen Spielen 2024 in Paris aufstellte. Zum Auftakt lief sie über 100 m Hürden in 12,91 Sekunden die zweitbeste Zeit aller Teilnehmerinnen.

Nach soliden 1,74 m im Hochsprung kam die 26-jährige Bündnerin mit 13,67 m im Kugelstossen nicht an ihre besten Weiten heran, bevor sie mit 23,33 Sekunden über 200 m eine persönliche Bestleistung realisierte. Am Sonntag folgen der Weitsprung, das Speerwerfen und der 800-m-Lauf. Die Limite für die EM in Birmingham liegt bei 6320 Punkten, die Kälin damit bereits jetzt sicher übertroffen hat.

Sandra Röthlin (Athletikzentrum Unterwalden, 3553 Punkte) und Liana Trümpi (LAV Glarus, 3472) folgen auf den Plätzen 17 und 23 und zeigen ebenfalls gute Leistungen. Das Meeting in Götzis hat sich einmal mehr als Hochburg des Mehrkampfsports erwiesen. Die Organisation ist erstklassig, die Bedingungen sind ideal und die Athleten treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Neben den Topresultaten von Ehammer und Kälin gab es auch in anderen Wettbewerben bemerkenswerte Leistungen.

In der Langen Laufnacht in Karlsruhe überzeugte Ramón Wipfli (STB) über 800 m mit 1:45,13 min, Dominic Lobalu (LC Brühl) lief über 1500 m in 3:36,69 min, und Aarno Liebl (STB) belegte über 3000 m Hindernis den zehnten Platz in 8:34,14 min. Bei den Frauen waren Fabienne Müller (LV Langenthal) mit 4:14,17 min und Lilly Nägeli (LC Uster) mit 4:15,63 min über 1500 m stark unterwegs.

In Lexington (USA) siegte Maëva Tahou (GAB Bellinzona) im Weitsprung mit 6,51 m, und in Bydgoszcz (Polen) war Valentina Rosamilia (BTV Aarau) über 800 m in 2:00,73 min erfolgreich. Diese Ergebnisse unterstreichen die Breite und Tiefe der Schweizer Leichtathletikszene. Für die Athleten geht es nun darum, die positiven Erfahrungen aus Götzis mitzunehmen und sich für die kommenden Höhepunkte wie die Europameisterschaften in Birmingham oder die Weltmeisterschaften in Tokio zu empfehlen.

SRF Sport überträgt das Meeting live im Stream, sodass Fans die Spannung hautnah miterleben können





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