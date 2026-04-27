Simon Ehammer erfüllt EM-Limite und erzielt Karrierebestleistung beim Mehrkampfmeeting in Brescia

Simon Ehammer (TV Teufen) hat beim Mehrkampfmeeting in Brescia mit 8361 Punkten die EM-Limite erfüllt und die fünftbeste Leistung seiner Karriere erzielt. Nino Portmann und Leon Krummenacher zeigten ebenfalls starke Leistungen, während Mathilde Rey im Siebenkampf der Frauen den dritten Platz belegte.

Simon Ehammer (TV Teufen) hat beim Mehrkampf meeting in Brescia mit einer herausragenden Leistung von 8361 Punkten nicht nur die EM-Limite gleich im ersten Anlauf erfüllt, sondern auch die fünftbeste Leistung seiner Karriere erzielt.

Ob er an der Europameisterschaft in Birmingham im Mehrkampf starten wird, entscheidet er nach dem Meeting in Götzis. Nino Portmann (LA Nidwalden) belegte mit 7930 Punkten den vierten Platz und verbesserte seine persönliche Bestleistung um mehr als 200 Zähler. Insgesamt stellte er fünf persönliche Bestleistungen auf, was seine starke Form unterstreicht. Leon Krummenacher (Leichtathletik Kerns) feierte ein erfolgreiches Debüt bei den Aktiven und wurde mit 7838 Punkten starker Fünfter.

Für den U23-Europameister Andrin Huber (TV Teufen) war dieser Wettkampf eine erste Standortbestimmung nach seiner Patellasehnen-Operation im letzten Herbst. Er erreichte ein Total von 6582 Punkten und zeigte damit, dass er sich gut von seiner Verletzung erholt hat. Im Siebenkampf der Frauen sicherte sich Mathilde Rey (COVA Nyon) mit 5876 Punkten den dritten Platz. Bereits im Auftakt über die 100 m Hürden stellte sie eine persönliche Bestleistung von 14,25 Sekunden auf.

Mit diesem gelungenen Start konnte sie ihren Wettkampf konstant durchziehen und sich vom fünften Zwischenrang nach dem ersten Tag noch auf Rang drei steigern. Die Schweizer Athletinnen und Athleten zeigten in Brescia beeindruckende Leistungen und belegten in den Mehrkämpfen vordere Plätze. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Simon Ehammer, der mit seiner starken Vorstellung die EM-Limite klar überboten hat. Nino Portmanns Fortschritte sind ebenfalls bemerkenswert, da er seine Bestleistung deutlich verbessern konnte.

Leon Krummenacher zeigte, dass er sich unter den Aktiven behaupten kann, während Andrin Huber nach seiner Verletzungspause wieder auf dem Weg nach oben ist. Bei den Frauen setzte Mathilde Rey ihre positive Entwicklung fort und sicherte sich mit einer konstanten Leistung den dritten Platz. Die Ergebnisse des Mehrkampfmeetings in Brescia zeigen, dass die Schweizer Leichtathletik auf einem guten Weg ist und auch international mithalten kann.

Die Athletinnen und Athleten haben mit ihren Leistungen bewiesen, dass sie zu den besten in Europa gehören und bei den kommenden Wettbewerben eine wichtige Rolle spielen werden





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