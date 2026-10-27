Simon Burger kündigt als Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen kam. Er zieht eine positive Bilanz zu seiner Amtszeit und betont, dass er viel gelernt hat.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, Simon Burger, kündigt seine Stelle. In den vergangenen Jahren war er immer wieder in den Schlagzeilen, nun zieht er eine positive Bilanz zu seiner Amtszeit.

Burger hat sich gegenüber Tele M1 geäußert und betont, dass er viel gelernt hat, obwohl es ein bewegtes Kapitel seiner Laufbahn war. Er hatte im Laufe der Zeit immer wieder Probleme, darunter ein Disziplinarverfahren, Anzeige wegen Amtsmissbrauchs und Kritik von Mitarbeitenden wegen schlechter Amtsführung und der Verbreitung einer 'Angstkultur'. Trotz dieser Ereignisse zeigt Burger Stolz auf den Turnaround der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, die heute gut aufgestellt ist und motivierte Mitarbeiter hat.

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Er hat auch über einige große Kriminalfälle gesprochen, darunter den Fall von Freddy Nock und den Mord in Brittnau, und betont, dass man immer versucht, problematische Konstellationen mit entschiedener Intervention möglichst früh zu entschärfen. Nach seiner Kündigung per Ende April will Burger als Anwalt der Privatkanzlei von seiner Frau und der SVP-Grossrätin Nicole Burger diejenigen verteidigen, die er bisher angeklagt hat.