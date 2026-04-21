Simon Ammann verlängert Karriere: Mit 45 Jahren in die 30. Saison

Die Skisprung-Legende Simon Ammann plant trotz schwieriger vergangener Saison und seinem Alter von bald 45 Jahren den Start in seine 30. Weltcup-Saison.

Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann setzt seine beispiellose Karriere fort und plant, auch im stolzen Alter von 45 Jahren weiterhin im Skisprung- Weltcup aktiv zu bleiben. Diese Entscheidung, die selbst in der Welt des Leistungssports als aussergewöhnlich gilt, markiert den Beginn seiner 30. Saison im Weltcup zirkus.

Wie Informationen des Blick unter Berufung auf Cheftrainer Bine Norcic nahelegen, hat sich der Toggenburger nach einer Phase der Reflexion dazu entschieden, die Herausforderung ein weiteres Mal anzunehmen. Auch die Verantwortlichen von Swiss-Ski haben diesen Entschluss gegenüber Medienvertretern bestätigt, was die Pläne des Routiniers offiziell untermauert. Der Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. Der vergangene Winter verlief für den Ausnahmeathleten äusserst schwierig und entsprach keineswegs den hohen Ansprüchen, die der vierfache Goldmedaillengewinner von Salt Lake City und Vancouver an sich selbst stellt. Besonders schmerzhaft war für Ammann der Umstand, dass er erstmals in seiner langen Laufbahn die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasste. Die darauffolgende Frustration war gross, und es gab durchaus Spannungen zwischen dem Athleten und der Verbandsführung. Doch die Leidenschaft für den Sport scheint bei Ammann stärker zu sein als jeder Rückschlag. In einer überraschenden Wendung wurde er vor wenigen Tagen aufgrund der erreichten Resultate wieder in das A-Kader von Swiss-Ski befördert. Dies geschah rein auf Basis objektiver Kriterien und ohne jegliche Sentimentalität bezüglich seines Alters, was den Sportsgeist des Routiniers einmal mehr unterstreicht. Obwohl die Entscheidung nun kommuniziert wurde, bleibt ein gewisses Mass an Ungewissheit bestehen. Da bis zum offiziellen Saisonstart im kommenden Winter noch sieben Monate liegen, bleibt genügend Zeit für Veränderungen. In der Vergangenheit hat das Beispiel von Gregor Schlierenzauer, der erst Ende September seine Karriere beendete, gezeigt, wie schnell sich die Pläne eines Weltklasse-Springers ändern können. Dennoch darf man davon ausgehen, dass der Kämpfer aus dem Toggenburg gewillt ist, ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Skispringens zu schreiben. Seine Fans dürfen sich also darauf freuen, die lebende Legende auch im nächsten Winter wieder auf den Schanzen dieser Welt im Flug zu beobachten, während er versucht, seine beeindruckende Vita um weitere Erfolge zu ergänzen. Die Sportwelt bleibt gespannt, ob er auch mit 45 Jahren noch mit der Weltspitze konkurrieren kann





bzBasel / 🏆 41. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simon Ammann Skispringen Swiss-Ski Weltcup Wintersport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Luzern und SC Kriens erhalten Lizenz für nächste SaisonDie Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) hat 21 von 22 aktuellen SFL-Klubs sowie drei Aufstiegsaspiranten der Promotion League eine Spielberechtigung für die nächste Saison erteilt. Darunter der FC Luzern und der SC Kriens. Einzig der AC Bellinzona wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert.

Read more »

Nur Bellinzona ohne Spielberechtigung für nächste SaisonAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Halswirbelbruch: Saison-Aus für Jonathan KlinsmannDer Goalie Jonathan Klinsmann hat sich einen Halswirbel gebrochen. Für den 29-Jährigen ist die Saison damit beendet.

Read more »

Halswirbelbruch: Saison-Aus für Jonathan KlinsmannDer Goalie Jonathan Klinsmann hat sich einen Halswirbel gebrochen. Für den 29-Jährigen ist die Saison damit beendet.

Read more »

Im Juni wird er 45 - Ammann macht gemäss Coach Norcic weiterDer Toggenburger bereitet sich für seine 30. Weltcupsaison vor und sei «sehr motiviert», so Trainer Bine Norcic.

Read more »

Skispringen: Simon Ammann will nächste Saison springenDer vierfache Olympiasieger will auch mit 45 Jahren weiter im Weltcup springen. Es wird sein 30. Jahr im Weltcup.

Read more »