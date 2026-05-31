SIG lehnt Positionierung zu Israels Todesstrafe ab

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) hat sich auf seiner Delegiertenversammlung gegen eine Stellungnahme zur Ausweitung der Todesstrafe in Israel entschieden. Die Resolution der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) wurde nicht behandelt.

Der Schweizerische Israel itische Gemeindebund ( SIG ) hat sich an seiner Delegiertenversammlung vom Sonntag in Basel gegen eine Positionierung zur in Israel ausgeweiteten Todesstrafe entschieden. Wie der SIG mitteilte, stimmten die Delegierten für einen Ordnungsantrag, nicht auf die Resolution der Israel itischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) einzutreten.

Es habe eine engagierte und teilweise kontroverse Debatte gegeben, die unterschiedliche Auffassungen über die Rolle des SIG aufgezeigt habe. Der SIG betonte, der Versammlungsbeschluss beziehe sich nicht auf die Todesstrafe selbst, sondern auf die Frage, ob sich die Organisation zu politischen Entwicklungen in Israel äussern solle. Die ICZ hatte in ihrer Resolution die Ausweitung der Todesstrafe in Israel scharf kritisiert. Sie argumentierte, dass die Todesstrafe selektiv nach Herkunft angewendet werde und damit de facto nur Palästinenser betreffe.

Dies untergrabe die Grundwerte Israels und den Schutz von Minderheiten. Zudem stehe die Todesstrafe im Widerspruch zur jüdischen Tradition, die das menschliche Leben über alles stelle. Die Resolution bezog sich auf ein Gesetz, das die Todesstrafe für bestimmte terroristische Straftaten vorsieht und von der israelischen Knesset im März verabschiedet wurde. Vor israelischen Militärgerichten in den palästinensischen Gebieten ist die Todesstrafe in solchen Fällen sogar zwingend und muss bei Verurteilung binnen 90 Tagen durch Erhängen vollstreckt werden.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte sich nach dem Knesset-Beschluss Ende März tief besorgt gezeigt. Es forderte die israelischen Behörden auf, die Todesstrafe nicht anzuwenden. Auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilten das Gesetz als rassistisch. In Deutschland wurde die Todesstrafe bereits 1954 abgeschafft und nur in Ausnahmefällen beibehalten, etwa gegen NS-Verbrecher oder bei Verrat in Kriegszeiten.

Die Diskussion innerhalb des SIG zeigt die Spannungen zwischen der Solidarität mit Israel und der Kritik an einzelnen politischen Massnahmen. Der SIG entschied sich letztlich für Zurückhaltung, um eine Einmischung in die israelische Innenpolitik zu vermeiden. Die Debatte dürfte jedoch weitergehen, da die Todesstrafe in Israel ein hochsensibles Thema bleibt





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