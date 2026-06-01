SIG lehnt Debatte über Todesstrafe in Israel ab: Ein innergemeinschaftlicher Konflikt

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund hat sich gegen eine Resolution zur Todesstrafe in Israel entschieden, was die Spannung zwischen ethischen Traditionen und politischer Strategie verdeutlicht.

Innerhalb des Schweiz erischen Israel itischen Gemeindebundes ( SIG ) ist es kürzlich zu einer tiefgreifenden und emotional geführten Debatte über die Rolle der jüdischen Diaspora in Bezug auf die politische Gestaltung des Staates Israel gekommen.

Den Auslöser bildete ein formeller Antrag der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, die eine offizielle Resolution gegen die mögliche Einführung der Todesstrafe in Israel forderte. Der Sprecher der Zürcher Gemeinde, Samuel Rom, begründete dieses Anliegen mit grundlegenden ethischen Erwägungen. Aus seiner Sicht ließe sich die Todesstrafe in keiner Weise mit den Kernwerten des Staates Israel vereinbaren.

Vielmehr betonte er, dass die Todesstrafe in direktem Widerspruch zur jüdischen Tradition stehe, die das menschliche Leben als das höchste Gut betrachtet und es über alles andere stellt. Die Forderung war daher klar: Die Delegiertenversammlung des SIG sollte sich kritisch und deutlich gegen eine solche rechtliche Entwicklung in Israel aussprechen. Doch dieser moralische Appell stieß auf erheblichen Widerstand, insbesondere seitens der Jüdischen Gemeinde Bern.

Bevor die eigentliche Debatte über die ethischen Aspekte der Todesstrafe überhaupt beginnen konnte, mussten die Delegierten über einen Gegenantrag aus Bern entscheiden. Daniel Kaufmann, ein Vertreter der Berner Gemeinde, plädierte leidenschaftlich dafür, auf die Resolution gar nicht erst einzutreten. Seine Argumentation war primär strategischer und pragmatischer Natur. Kaufmann warnte davor, dass Schweizer Jüdinnen und Juden durch eine Einmischung in die israelische Innenpolitik nur verlieren könnten.

Er skizzierte ein Dilemma: Würde die Resolution abgelehnt, könnte man der Gemeinschaft vorwerfen, sie befürworte implizit die Todesstrafe. Würde sie hingegen angenommen, entstünde das Bild, dass selbst die Schweizer Jüdinnen und Juden nicht mehr vollumfänglich hinter dem Staat Israel stünden. Diese Zwickmühle verdeutlicht den enormen Druck, unter dem viele Mitglieder der Gemeinschaft stehen, die oft keine direkte politische Einflussnahme in Israel haben, sich aber dennoch in ihrem sozialen Umfeld zu einer Stellungnahme gedrängt fühlen.

Eine differenziertere Sichtweise brachte Harry Wiener von der jüdischen Gemeinde St. Gallen ein. Er warnte eindringlich davor, aus Angst vor Fehlinterpretationen gänzlich auf Debatten zu verzichten. Für Wiener wäre ein Schweigen in solch grundlegenden Fragen ein fatales Signal an die Öffentlichkeit und an die Gemeinschaft selbst. Er argumentierte, dass eine Verweigerung des Diskurses signalisieren würde, dass die Gemeinschaft nicht mehr über die notwendige Kraft und Reife verfüge, um schwierige und kontroverse Fragen innerhalb des eigenen Hauses konstruktiv zu diskutieren.

Trotz dieses Appells für eine offene Diskussionskultur setzte sich letztlich die vorsichtige Linie durch. Mit einer deutlichen Mehrheit von mehr als zwei Dritteln stimmten die Delegierten dem Antrag aus Bern zu und beschlossen, die Resolution nicht zu behandeln. Jonathan Kreutner, der Generalsekretär des SIG, bestätigte im Anschluss, dass dieses Ergebnis im Einklang mit dem Grundsatz stehe, sich grundsätzlich nicht zur Innenpolitik Israels zu äußern.

Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass der gesellschaftliche Druck auf die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz, sich zu Israel zu positionieren, in den letzten Jahren massiv zugenommen habe. Es gebe zwar Ausnahmen, in denen sich der SIG-Vorstand kritisch geäußert habe, etwa im Fall von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, dessen Umgang mit palästinensischen Aktivisten als demütigend empfunden wurde. Auch SIG-Präsident Ralph Friedländer hatte die Todesstrafe persönlich bereits kritisiert.

Für Friedländer bleibe die Leitlinie, sich dann zu äußern, wenn das Leben oder die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in der Schweiz tangiert sei. Da die aktuelle Lage im Nahen Osten jedoch extrem aufgeheizt ist, gestalte sich die praktische Umsetzung dieser Trennung schwierig. Um künftigen Debatten besser gewachsen zu sein, ist nun eine Vorstandsklausur geplant, in der die Richtlinien für öffentliche Stellungnahmen geschärft und präzisiert werden sollen





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