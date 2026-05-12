Sienna Miller bringt ihr drittes Kind zur Welt mit 44 Jahren

Sienna Miller, bekannt aus Filmen wie 'The Great Gatsby' und 'The Devil Wears Prada', ist zum dritten Mal Mutter geworden. Sie hat ein winziges Baby mit ihrem Freund Oli Green (29) und bereits eine zweijährige Tochter. Sie hat sich in einem Interview mit dem US-Portal 'E! News' über ihre Schwangerschaft und die Vorteile einer Schwangerschaft über 40 geäußert.

Sienna Miller bringt mit 44 Jahre n ihr drittes Kind zur Welt Vor wenigen Monaten erzählte Sienna Miller , warum sich eine Schwangerschaft über 40 besser anfühlt als mit 29.

Nun ist die Schauspielerin zum dritten Mal Mutter geworden – mit 44 Jahren. Sie erzählte in einem Interview mit dem US-Portal 'E! News', 'Es ist passiert', und fügte hinzu, 'Ich habe ein winziges Baby nebenan.

'. Sie bekommt derzeit sehr wenig Schlaf – 'aber ich bin wahnsinnig in mein Baby verliebt', setzte sie hinzu. Es ist das zweite gemeinsame Kind für Miller und ihrem Freund, Schauspieler Oli Green (29, 'The Gray House'). Sie haben bereits eine zweijährige Tochter.

Aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge stammt Millers 13 Jahre alte Tochter Marlowe. Im März erzählte die Schauspielerin, dass sie sich mit der Schwangerschaft sehr wohl fühle.

'Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen', sagte Miller im Interview mit der Frauenzeitschrift 'Glamour'. Miller war zuletzt unter anderem in den Western-Projekt 'Horizon' von Kevin Costner zu sehen. Am 20.

Mai kommt ihr neuer Film 'Jack Ryan: Ghost War' bei Amazon Prime Video heraus. In dem Action-Thriller ist sie als Agentin an der Seite von Joh





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