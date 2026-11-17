Die Siegenthaler AG präsentierte bei ihrer After-Work-Party eine spektakuläre Wildwest-Inszenierung. Natalie Zbinden organisierte die Veranstaltung mit echtem Pferd und Cowboy-Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.

Die Siegenthaler AG hat kürzlich ihre traditionelle After-Work-Party zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht, indem sie die gewöhnliche Einstellhalle des Unternehmens in eine detaillierte Westernstadt verwandelte. Verantwortlich für diese kreative Umsetzung war Natalie Zbinden, die im Berner Unternehmen für Marketing und Events zuständig ist. Mit dieser Inszenierung setzte sie einen neuen Maßstab für Firmenfeiern und sorgte bei Anwesenden für Überraschung und Begeisterung.

Spektakuläre Kulissen im Wilden Westen

Bei Betreten der Halle stellten Gäste fest, dass Parkplätze dem Thema Westerngewichen waren. Die Organisation trug den Namen Sigi-Town, der an ein historisches Städtchen im amerikanischen Old West erinnerte. Natalie Zbinden gestaltete die Atmosphäre so authentisch, dass selbst bekannte westernbegeisterte Persönlichkeiten wie John Wayne staunen würden. Die Halle bot Platz für eine beeindruckende Show, die von Cowboy- und Cowgirl-Kostümen bis hin zu passenden Dekorationen reichte.

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Organisation mit Herzblut und Detailgenauigkeit

Natalie Zbinden nutzte für die vierte Veranstaltung dieser Art tatkräftige Unterstützung durch zahlreiche Mitarbeitende. Gemeinsam schufen sie ein Umfeld, das echtes Wildwest-Feeling ausstrahlte. Stilechte Elemente wie eine Schwingtür zum Saloon sowie Futter für hungrige Gäste waren ebenso vorhanden wie originelle Spiele. Diese liebevoll gestalteten Details trugen dazu bei, das Westernabenteuer für alle Teilnehmer vollständig und glaubwürdig erscheinen zu lassen.

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Live-Musik und tierische Akteure

Der musikalische Rahmen wurde von Skinny Jim Tennessee geliefert, der für den passenden Soundtrack zum Ritt durch die Prärie sorgte. Ein echtes Pferd stand zusätzlich am Eingang als besonderes Highlight bereit. Die Kombination aus Live-Musik, tierischen Gästen und interaktiven Elementen machte die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sowohl die Mitarbeitenden als auch die geladenen Kunden konnten so in eine andere Welt eintauchen und die besondere Atmosphäre genießen.