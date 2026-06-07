Siegelung behindert Ermittlungen nach Messerangriff in Winterthur

Nach dem Messerangriff in Winterthur blockiert der mutmassliche Täter die Durchsuchung seiner digitalen Geräte. Die veralteten Siegelungsbestimmungen führen zu Verzögerungen und rufen nach Reformen.

Nach dem Messerangriff in Winterthur , bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, stehen die Strafverfolgung sbehörden vor einem Dilemma. Der mutmassliche Täter weigert sich, die Durchsuchung seines Handys und Laptops zu gestatten.

Dies zwingt die Ermittler zu einer sogenannten Siegelung: Ein Gericht muss prüfen, welche elektronischen Daten für das Verfahren relevant sind und welche unter den Schutz der Privatsphäre fallen. Diese Prozedur, eigentlich dazu gedacht, die Rechte der Beschuldigten zu wahren, erweist sich in der heutigen digitalen Welt als zunehmend problematisch. Denn während früher Aktenordner und Papierstapel die Regel waren, stehen die Gerichte heute vor riesigen Datenmengen aus Smartphones, Cloud-Diensten und sozialen Netzwerken.

Die Überprüfung dieser Daten kann Monate oder sogar Jahre dauern und verzögert die Strafverfolgung erheblich. Bundesanwalt Stefan Blättler äusserte sich in der NZZ am Sonntag kritisch zu den veralteten Bestimmungen. Er forderte eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Die Siegelei sei ein Relikt aus einer Zeit, in der die Datenmengen überschaubar waren.

Heute müsse man Wege finden, um die Effizienz der Strafjustiz zu sichern, ohne die Grundrechte zu untergraben. Diese Ansicht teilt auch die Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Sie betonte, dass die Auswertung elektronischer Beweismittel eine enorme Arbeitsbelastung für die Justiz darstelle. Früher habe man vieles in Papierform gehabt, heute seien es Terabytes an Daten.

Weichelt regt an, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu prüfen, um die Sichtung zu beschleunigen. Gleichzeitig müsse die personelle Ausstattung der Gerichte verbessert werden. Die Diskussion um die Siegelung ist nicht neu, aber der Fall Winterthur hat ihr neue Dringlichkeit verliehen. Bereits im Jahr 2024 wurden erste Massnahmen ergriffen: Die Frist für die Bearbeitung von Siegelungsanträgen wurde verkürzt.

Die Geschäftsprüfungskommission prüft nun, ob diese Änderung ausreicht oder ob weitere Schritte nötig sind. Weichelt deutete an, dass für bestimmte Delikte wie Terrorismus oder Wirtschaftskriminalität möglicherweise Sonderregelungen geschaffen werden müssten. Sie warnte jedoch davor, die Diskussion allein auf den aktuellen Fall zu reduzieren. Die Behörden gehen in Winterthur von einem psychisch auffälligen Einzeltäter aus.

Das ändert nichts an der grundsätzlichen Problematik. Die Politik steht vor der Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit, öffentlichem Interesse und dem Schutz der Privatsphäre zu finden. Die Debatte wird sich in den kommenden Monaten intensivieren. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie viel Macht der Staat bei der Strafverfolgung haben soll und wo die Grenzen des Datenschutzes liegen.

Der Fall Winterthur könnte zum Präzedenzfall werden, der die Rechtsordnung in der Schweiz nachhaltig verändert. Denn die Technologie entwickelt sich rasant weiter, und die Gesetze müssen Schritt halten. Sonst droht die Justiz den Anschluss zu verlieren





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