Sieben Monate altes Baby getötet bei Schusswechsel in Hebron

Ein sieben Monate altes Baby ist bei einem Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und einem Auto in Hebron im Westjordanland getötet worden. Die Familie war auf dem Weg zu Verwandten, als die Schüsse fielen. Das israelische Militär hat seine Einsätze im Westjordanland seit dem Angriff der militant-islamistischen Hamas verstärkt.

Ein sieben Monate altes Baby ist bei einem Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und einem Auto in Hebron im Westjordanland getötet worden. Laut palästinensischen Angaben war die Familie auf dem Weg zu Verwandten, als das israelische Militär auf das Fahrzeug geschossen haben soll.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Schüsse am Freitagabend abgegeben wurden und den sieben Monate alten Sam Fahd Abu Haikal tödlich trafen. Der Vater des Babys, Fahd Abu Haikal, wurde an der Hand getroffen. Die Familie war auf dem Weg von Bethlehem zu Verwandten in Hebron, als die Schüsse fielen. Das israelische Militär teilte mit, dass es sich bei den Verletzten um unbeteiligte Zivilisten handelt.

Die Soldaten hätten auf ein Fahrzeug geschossen, das in der Gegend von Hebron auf sie zugerast sei. Die Soldaten hätten mit einzelnen Schüssen reagiert und dabei drei Palästinenser verletzt, die in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Die Mutter des Babys war laut den Angaben des Vaters in kritischem Zustand. Die Familie teilte ihr kurz vor Beginn einer Trauerfeier mit, dass ihr Sohn getötet wurde.

Der Körper des Babys war in eine palästinensische Flagge gehüllt. Sein Vater trug den Leichnam. Die Männer legten das kleine Bündel zu ihren Füssen ab und verneigten sich zum Gebet. Der Vater forderte Gerechtigkeit.

Die Grossmutter des Jungen sass während der Schüsse ebenfalls im Wagen. Sie sagte, die Familie sei in der Nähe eines Kontrollpunkts unterwegs gewesen. Sie habe angehalten, als in der Ferne israelische Militärfahrzeuge und Soldaten zu sehen gewesen seien. Sie habe zunächst geglaubt, Warnschüsse zu hören.

Das britische Konsulat in Jerusalem teilte mit, es sei schockiert und traurig über den Tod des Kindes. Es forderte eine umgehende und transparente Untersuchung des Vorfalls. Das israelische Militär hat seine Einsätze im Westjordanland seit dem Angriff der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 verstärkt, bei dem in Israel etwa 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln genommen wurden.

Die Vereinten Nationen teilten im vergangenen Monat mit, seit Beginn des Gaza-Krieges seien mehr als 1.000 Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet worden, darunter mindestens 240 Kinder. Seit Jahresbeginn seien 49 Menschen ums Leben gekommen. Im März hatten israelische Soldaten im Norden des Westjordanlands auf ein Auto geschossen, in dem eine Familie unterwegs war. Vier Menschen wurden getötet, darunter zwei Kinder, wie das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde damals mitteilte





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