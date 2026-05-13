Sidney Crosby beehrt die WM in der Schweiz, Kanada mit dem Captain verstärkt

Sidney Crosby beehrt die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai). Der Captain der Pittsburgh Penguins verstärkt den Rekordweltmeister Kanada, der seine Vorrundenspiele in Freiburg austrägt. Mit 38 Jahren bestreitet Crosby seine vierte WM nach 2006, 2015 und 2025. Franjo von Allmen darf sich über die Wahl zum Schweizer Schneesportler des Jahres freuen.

Sidney Crosby beehrt die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai). Der Captain der Pittsburgh Penguins verstärkt den Rekordweltmeister Kanada, der seine Vorrundenspiele in Freiburg austrägt.

Mit 38 Jahren bestreitet Crosby seine vierte WM nach 2006, 2015 und 2025. Im Februar hatte er bei den Olympischen Spielen in Mailand die Finalniederlage Kanadas verletzungsbedingt von der Tribüne aus mitverfolgt. Das frühe Ausscheiden der Penguins in den NHL-Playoffs ermöglicht Crosby nun die Chance, nach 2015 einen zweiten WM-Titel mit Kanada zu gewinnen. Im vergangenen Jahr war Kanada bereits im Viertelfinal nach einer 1:2-Niederlage gegen Dänemark ausgeschieden.

Crosby ist das einzige Mitglied des exklusiven «Triple Gold Club», der nicht nur den Stanley Cup (2009, 2016 und 2017), Olympia-Gold (2010, 2014) und den WM-Titel gewann, sondern jeden auch als Captain. Franjo von Allmen darf sich über die Wahl zum Schweizer Schneesportler des Jahres freuen. Mit blue Sport sprechen von Allmen und Dania Allenabch (Rookie des Jahres) über ihre Awards





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