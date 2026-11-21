Wie Schweizer KMU ihre Auffindbarkeit in ChatGPT steigern können. Dr. Sophie Hundertmark erklärt Strategien für bessere KI-Sichtbarkeit und Vertrauen.

Kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz stehen vor einer fundamentalen Veränderung im Marketing. Die Art und Weise, wie Kunden Dienstleister entdecken, verschiebt sich von herkömmlichen Suchanfragen hin zu KI-gestützten Assistenten. Diese Entwicklung erfordert von den Unternehmen eine neue Strategie, um in Systemen wie ChatGPT, Gemini und Claude wahrgenommen zu werden. Dabei geht es nicht nur um reine Sichtbarkeit, sondern insbesondere um den Aufbau von Vertrauen bei den Nutzern.

Forschungsergebnisse von Sophie Hundertmark

Dr. Sophie Hundertmark hat am Campus Rotkreuz neuere Forschungsprojekte vorgestellt, die detaillierte Einblicke in dieses Thema bieten. Die Forschung zeigt konkret auf, wie Schweizer KMU ihre Präsenz in den genannten KI-Systemen verbessern können. Ein zentraler Aspekt dieser Arbeiten ist auch die Analyse der Akzeptanz von Werbung in KI-Chats. Die Dozentin erklärt in Gesprächen, welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen müssen, um in den automatisierten Antworten relevanter zu sein.

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Veränderung der Suchanfragen und KI-Antworten

Die Veränderung in der Kundenkommunikation ist erheblich, da Menschen ihre Anliegen zunehmend anders formulieren. Anstelle von Stichwort-suchen wie "Treuhand Zürich" beschreiben Kunden ihre aktuelle Situation. Sie fragen beispielsweise: "Ich habe gerade eine Firma gegründet und suche jemanden, der meine Buchhaltung übernimmt und sich mit meinem Geschäftsmodell auskennt." Ein KI-Assistent antwortet darauf mit einer Einordnung und einer Auswahl von passenden Anbietern.

Dafür wird es für Unternehmen entscheidend, ob sie in solchen Antworten vorkommen und wie sie beschrieben werden. Es geht also neben der bloßen Auffindbarkeit auch darum, ob die eigenen Leistungen im richtigen Zusammenhang erscheinen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass KI-Systeme ihre Marke kennen und in ihren Antworten berücksichtigen. Traditionelle Suchmaschinen bleiben wertvoll, doch der Fokus verschiebt sich.

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Schweizer KMU müssen umdenken, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden ihre Fragen zunehmend einem KI-Assistenten stellen. Es stellt sich die Frage, ob das Unternehmen erwähnt wird und ob die Angaben stimmen. Menschen erwarten, dass verständlich ist, für wen das Angebot geeignet ist. Dafür braucht es klare, zugängliche und verlässliche Informationen auf den Webseiten der Unternehmen.

Drei Projekte zur KI-Wahrnehmung

Dr. Sophie Hundertmark und ihr Team haben drei eigenständige Projekte gemeinsam durchgeführt. Die Projekte entstanden jeweils aus einer konkreten Fragestellung eines Praxispartners. Mit Solunex wurde untersucht, wie Unternehmen relevante Kundenfragen identifizieren und passende Inhalte bereitstellen können. Bei diesem Projekt stand die Analyse der Kundenbedürfnisse im Vordergrund.

Mit Centry Labs ging es um die Wirkung unterschiedlicher Darstellungsformen von KI-Antworten. Die Forscher analysierten, wie verschiedene Layouts und Strukturen die Wahrnehmung beeinflussen. Zusätzlich untersuchten die Forscher mit Linkfloyd die Akzeptanz verschiedener Werbeformate in KI-Chats. Diese drei Projekte hängen eng zusammen, da sie verstehen müssen, was Menschen wissen möchten und wie die Antworten bei den Nutzenden ankommen.

Ein wichtiger Ausgangspunkt ist es, Inhalte aus Sicht der Kundinnen und Kunden zu betrachten. Es muss geklärt werden, welche Entscheidung sie treffen möchten und welche Informationen ihnen dafür fehlen. Anstatt nur auf Supportanfragen oder häufige Rückfragen zu Offerten zu reagieren, sollten Unternehmen die direkte Kommunikation nutzen. Sie sollten Kundinnen und Kunden direkt fragen, wofür sie KI-Assistenten nutzen und wie sie ihre Anliegen dort formulieren.

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Konkrete Maßnahmen für bessere Sichtbarkeit

Was Menschen tatsächlich eingeben, lässt sich daraus allein nicht ableiten. In Zukunft könnte bei der Beantwortung dieser Frage auch der neue ChatGPT Business Hub helfen. Dieser befindet sich gerade noch in der Aufbauphase und war zum Zeitpunkt der Forschungen von Dr. Sophie Hundertmark noch nicht vorhanden. Dennoch lassen sich aus den vorliegenden Erkenntnissen klare Handlungsempfehlungen ableiten.

Ein erster Schritt ist eine einfache Frage: Findet jemand auf der Website eine konkrete, nachvollziehbare Antwort auf sein Anliegen? Dazu gehören verständliche Leistungsbeschreibungen, klare Angaben zur Zielgruppe und Informationen zu Voraussetzungen. Eine allgemeine Aussage wie "Wir bieten innovative Lösungen" hilft dabei wenig. Unternehmen sollten konkret erklären, welche Probleme sie lösen und unter welchen Bedingungen.

Hilfreich sind eine übersichtliche Struktur, eindeutige Überschriften und nachvollziehbare Belege für Aussagen. Ebenso sollten Zuständigkeiten und die Aktualität von Informationen erkennbar sein. Technisch muss geprüft werden, ob die relevanten Inhalte überhaupt zugänglich und auslesbar sind. Dies verbessert die Voraussetzungen für die Verarbeitung durch KI-Systeme erheblich.

Ob ein KI-System die Informationen tatsächlich auswählt und verwendet, liegt aber nicht vollständig in der Hand des Unternehmens. Trotzdem gibt es drei konkrete Maßnahmen, die Dr. Sophie Hundertmark einem Schweizer KMU empfiehlt, das seine Sichtbarkeit in KI-Systemen verbessern möchte. Erstens sollten Unternehmen diese Informationen verständlich, aktuell und technisch zugänglich bereitstellen. Zweitens muss erklärt werden, was das Angebot leistet und für wen es passt. Drittens ist die Darstellung in KI-Systemen regelmäßig zu prüfen.