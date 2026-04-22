Sicherheitspolitische Wende: NDB soll gegen Extremisten massiv aufrüsten

Die Schweiz plant eine Ausweitung der nachrichtendienstlichen Befugnisse zur Überwachung gewalttätiger Extremisten. Während die bürgerliche Mehrheit im Parlament den Ausbau befürwortet, formiert sich auf linker Seite Widerstand und die Drohung eines Referendums.

In der Schweiz zeichnet sich eine signifikante Verschärfung der nachrichtendienstlichen Befugnisse ab, die insbesondere gewalttätige Extremisten in den Fokus rückt. Sowohl der Bundesrat als auch die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats unterstützen das Vorhaben, den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) mit erweiterten Überwachung smöglichkeiten auszustatten.

Bisher waren gravierende Eingriffe in die Privatsphäre, wie das Abhören von Telefongesprächen, die Überwachung der Internet- und E-Mail-Kommunikation, die Montage von GPS-Peilsendern an Fahrzeugen sowie das verdeckte Eindringen in Privaträume oder Computersysteme, streng auf die Bekämpfung von Terrorismus, Spionage und Angriffen auf kritische Infrastrukturen beschränkt. Mit der geplanten Revision des Nachrichtendienstgesetzes soll dieses Instrumentarium nun auch bei Verdacht auf gewalttätigen Extremismus – unabhängig davon, ob dieser linksextremer oder rechtsextremer Natur ist – zur Anwendung kommen dürfen. Zwar bleibt die richterliche Genehmigung als zwingende Hürde bestehen, doch Kritiker sehen darin einen gefährlichen Ausbau des Überwachungsstaates. Der politische Druck zur Verschärfung der Gesetze ist massiv gestiegen, insbesondere nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Rahmen einer Pro-Palästina-Demonstration im Oktober in Bern. Diese Ereignisse fungierten als Katalysator für die aktuelle Gesetzesrevision. Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats hat den Entwurf mit 15 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet, wobei die bürgerlichen Parteien geschlossen hinter dem Vorhaben stehen. Die Linke hingegen leistet erbitterten Widerstand. Innerhalb der Grünen wird bereits offen über die Ergreifung eines Referendums debattiert. Ein solches Vorgehen wäre eine Wiederholung des historischen Widerstands, den die Partei bereits gegen das Nachrichtendienstgesetz im Jahr 2015 geleistet hatte. Aktuell liegt der Fokus der parlamentarischen Arbeit jedoch noch auf einer möglichen Schadensbegrenzung während der laufenden Beratungen, um die aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Eingriffe zu verhindern oder zumindest abzumildern. Die Debatte findet vor dem Hintergrund einer komplexeren Sicherheitslage statt, die auch den Bundesrat zu einer Neuausrichtung zwingt. Mit der Sicherheitspolitischen Strategie 2026 bereitet sich das Land auf vielfältige Bedrohungsszenarien vor, was jedoch insbesondere in den Zentralschweizer Kantonen für Verunsicherung sorgt, da die genaue Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen in der Sicherheitsarchitektur noch nicht in allen Punkten geklärt scheint. Der Berner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried sieht sich derweil mit den finanziellen und organisatorischen Folgen der vergangenen Ausschreitungen konfrontiert. Die Kosten für den Polizeieinsatz bei der Gaza-Demonstration beliefen sich auf über 1,1 Millionen Franken. Angesichts kommender Großveranstaltungen wie dem WEF stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit und Effizienz der polizeilichen Überwachung und Prävention erneut mit hoher Dringlichkeit. Die politische Auseinandersetzung um die Balance zwischen staatlicher Sicherheit und bürgerlichen Freiheitsrechten dürfte in den kommenden Monaten die Schweizer Innenpolitik massiv prägen





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