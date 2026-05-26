Sicherheitslage verschlechtert sich weiter, Mehrheit will stärkere Armee

Eine Studie der Militärakademie und des Center for Security Studies hat die Sicherheitslage in der Schweiz erneut untersucht. Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Sinken des Sicherheitsgefühls und eine weiter zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage. Mehrheit wird eine stärkere Armee voltauschen

Die Sicherheitslage in der Schweiz verschlechtert sich weiter, 86 Prozent結nggen, dass die Menschen eine schlechtere Sicherheitslage als früher sehen. Viele Stimmberechtigte wollen, dass die Armee finanziell stärker ausgerüstet wird.

Das Sicherheitsgefühl sinkt, und die Zukunft wird pessimistischer gesehen. Die Schweiz hat ihre Zukunft gegenüber 2024 deutlich schlechter beurteilt. Nur noch rund vier von fünf Antwortenden fühlen sich sicher. Ein Mitgliedschaft in einem europäischen Verteidigungsbündnis würde ihre Sicherheit nach den Ereignissen wahrscheinlich viel mehr bieten als die Neutralität sei





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sicherheitslage Schweiz Armee Neutralität NATO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armee verliert vor Gericht: Bund muss entlassenem Militärexperten über 200’000 Franken Abfindung zahlenDas Bundesverwaltungsgericht hat die Kündigung von Mauro Mantovani als ungerechtfertigt beurteilt. Der Strategieexperte erhält 16 Monatslöhne, weil die Armee ihn nach 25 Jahren ohne sachlichen Grund entliess.

Read more »

Armee verliert vor Gericht: Bund muss entlassenem Militärexperten über 200’000 Franken Entschädigung zahlenDas Bundesverwaltungsgericht hat die Kündigung von Mauro Mantovani als ungerechtfertigt beurteilt. Der Strategieexperte erhält 16 Monatslöhne, weil die Armee ihn nach 25 Jahren ohne sachlichen Grund entliess.

Read more »

«Du bist eine Legende und eine Inspiration»: Wawrinkas emotionaler AbschiedNoch einmal gut drei Stunden Emotionen und Kampf pur – Stan Wawrinka gewinnt bei seinem letzten French Open nicht das Spiel, aber einmal mehr die Herzen. Dann huldigen ihm selbst die Legenden des Sports.

Read more »

Schweizer wünschen sich mehr Nähe zur Nato – und sind total pessimistischEine neue Studie der ETH Zürich und Militärakademie zeigt: Die Schweizer Bevölkerung blickt zunehmend besorgt auf die Sicherheitslage und steht einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit offener gegenüber.

Read more »