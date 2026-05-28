Eine 21 Meter hohe Statue von Lionel Messi in Kalkutta muss aufgrund erheblicher Windanfälligkeit aus Sicherheitsgründen gesichert und möglicherweise dauerhaft entfernt werden. Das Denkmal, das nach dem Besuch des Fußballstars errichtet wurde, steht in der Nähe einer vielbefahrenen Straße und wird derzeit mit Nylonseilen stabilisiert. Die Behörden prüfen einen neuen Standort.

In Kalkutta , Indien , muss eine über 20 Meter hohe Statue zu Ehren des Fußball stars Lionel Messi aus Sicherheit sgründen zeitweise abgebaut werden. Das aus Fiberglas und Eisen gefertigte Denkmal , das anlässlich von Messis Indien -Besuch im Dezember des vergangenen Jahres errichtet worden war, schwankt bei Wind erheblich.

Ingenieure des staatlichen Bauamts haben das Bauwerk inspiziert und festgestellt, dass die Figur im Wind stark hin und her schwingt. Um eine mögliche Gefährdung zu verhindern, wurde die Statue daher mit hochbelastbaren Nylonseilen gesichert. Eine endgültige Demontage ist jedoch angedacht, da die Statue in der Nähe einer stark befahrenen Straße steht und die Sicherheitsrisiken als zu hoch eingeschätzt werden. Die Verantwortlichkeiten für den Abbau sind bisher ungeklärt, offiziellen Stellen zufolge soll die Figur jedoch "so schnell wie möglich" entfernt werden.

Gleichzeitig sollen die Behörden nach einem neuen, sichereren Standort für das Denkmal suchen, um es möglicherweise später wieder aufstellen zu können. Die Entscheidung unterstreicht die Herausforderungen, die mit temporären öffentlichen Kunstwerken in stark frequentierten urbanen Räumen verbunden sein können





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