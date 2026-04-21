Sicherheit geht vor: Stadtrat Mellingen weist Einsprachen gegen Städtlisteg-Fahrverbot ab

Wegen der Sanierung der alten Reussbrücke gilt auf dem Mellinger Städtlisteg ein Fahrverbot für Velos. Der Stadtrat hält trotz Widerstand aus der Bevölkerung an der Massnahme fest, um die Sicherheit der Fussgänger zu garantieren.

In der Gemeinde Mellingen sorgt das seit März geltende Fahrverbot auf dem Städtlisteg weiterhin für intensive Diskussionen. Die Massnahme wurde im Zuge der umfassenden Sanierungsarbeiten an der alten Reussbrücke durch den Kanton eingeführt. Da der Steg aktuell die einzige Verbindung zwischen dem Zentralplatz und der Altstadt für den Langsamverkehr darstellt, hat die Verkehrsbelastung massiv zugenommen. Fussgänger und Radfahrer teilen sich den nur 2,5 Meter breiten und 58 Meter langen Übergang, was den Stadtrat dazu veranlasste, ein allgemeines Fahrverbot zu erlassen, welches Velofahrer dazu zwingt, ihre Gefährte über die Brücke zu schieben. Gegen diesen Entscheid gingen drei Einsprachen ein, unter anderem von der Organisation Pro Velo Region Baden sowie von Privatpersonen. Der Stadtrat hat diese Einwendungen an seiner Sitzung Mitte April nun offiziell abgewiesen, wobei den Betroffenen weiterhin der ordentliche Rechtsweg offensteht.

Der Stadtrat begründet sein Festhalten an der Massnahme primär mit der Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, der begrenzten Breite des Stegs und der spezifischen Organisation der Grossbaustelle sei ein Fahrverbot die einzige verhältnismässige Lösung. Ein reiner Appell an die gegenseitige Rücksichtnahme würde in dieser hochfrequentierten Phase nicht ausreichen, um Unfälle zu vermeiden. Die Entscheidung fiel nicht isoliert, sondern wurde durch eine breit abgestützte Arbeitsgruppe vorbereitet. Diese Gruppe setzte sich aus Vertretern des Stadtrats, des Kantons, der Polizei sowie Fachspezialisten der Verkehrssicherheit zusammen. Die Analyse ergab, dass besonders der Schülerverkehr, Senioren aus dem Alterszentrum Im Grüt sowie Familien mit Kinderwagen auf den Steg angewiesen sind. Zudem lockt die Baustelle Schaulustige an, was die Enge zusätzlich verschärft und das Konfliktpotential zwischen den Nutzern signifikant erhöht. Die Stadtverwaltung betont in diesem Zusammenhang, dass es sich um eine rein temporäre Massnahme handelt, die mit Abschluss der Sanierung der Reussbrücke ersatzlos aufgehoben wird.

Die Sanierung der Reussbrücke ist ein Grossprojekt, das Mellingen für insgesamt etwa ein Jahr fordern wird. Neben den Auswirkungen auf den Fuss- und Radverkehr auf dem Städtlisteg bringt das Vorhaben auch Einschränkungen für den Flussverkehr mit sich. Laut offiziellen Angaben des Kantons müssen sich auch Pontoniere, Freizeitkapitäne und Schwimmende auf Behinderungen einstellen, da die Durchfahrt auf der Reuss für den Zeitraum der Arbeiten eingeschränkt ist. Während der Stadtrat in Sachen Städtlisteg momentan primär auf Prävention durch die Regionalpolizei setzt und auf sofortige Bussen verzichtet, zeigen sich die Einspracheführer weiterhin unzufrieden. Dennoch bleibt die Gemeinde bei ihrer Linie: Die Gewährleistung der Sicherheit habe oberste Priorität. Parallel dazu läuft in der Region die Diskussion über weitere verkehrstechnische Anpassungen, etwa im Zusammenhang mit der Gestaltung der Weiten Gasse, wo es jüngst zu Unfällen mit Pollern kam. Die lokale Bevölkerung ist dazu aufgerufen, während der Bauphase erhöhte Vorsicht walten zu lassen, da die enge räumliche Situation am Städtlisteg bis zum Projektabschluss eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten bleibt.





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