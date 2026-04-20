Sicherheit an der Hauptstrasse Hunzenschwil: Kanton weist Forderungen der Gemeinde brüsk zurück

Die Gemeinde Hunzenschwil stösst beim Kanton mit Forderungen nach sichereren Querungen auf Granit. Besonders die Begründung der Behörden sorgt für Kopfschütteln.

Die Debatte um die Verkehrssicherheit an der Hauptstrasse in Hunzenschwil erreicht eine neue Stufe der Eskalation zwischen der lokalen Exekutive und den kantonalen Behörden. Im vergangenen Juni hatte die Gemeindeversammlung den Gemeinderat dazu verpflichtet, eine fundierte Prüfung für eine sicherere Querungsmöglichkeit im Bereich der Denner-Filiale sowie eine mögliche Lichtsignalanlage beim Kastanienbaum einzuleiten.

Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung war gross, da insbesondere für ältere Menschen und Familien die bestehende Verkehrssituation als zunehmend prekär wahrgenommen wird. Doch die nun vorliegende offizielle Stellungnahme des Kantons hat beim Gemeinderat für erhebliche Irritationen und Unverständnis gesorgt, da die zuständigen kantonalen Stellen beide Anliegen der Gemeinde kategorisch ablehnten. Der Kanton argumentiert in seinem Schreiben primär mit der Sicherheit der bestehenden Personenunterführung. Laut den kantonalen Experten sei die Unterführung die sicherste Lösung, da sie eine strikte Trennung von motorisiertem Individualverkehr und Fussgängern gewährleiste. Ein neu installierter Zebrastreifen an der Oberfläche würde laut der Einschätzung des Kantons lediglich dazu führen, dass die Unterführung aus Bequemlichkeit kaum noch genutzt würde, was das Unfallrisiko durch den direkten Kontakt zwischen Mensch und Fahrzeug potenziell erhöhen könnte. Diese Argumentation stösst in der Gemeinde auf wenig Gegenliebe. Viele Anwohner beklagen bereits seit längerer Zeit, dass die Unterführung baulich unattraktiv sei und bei weitem nicht alle Bedürfnisse der Bevölkerung abdecke, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Eltern mit Kinderwagen. Besonders kontrovers diskutiert wird die Ablehnung der Lichtsignalanlage beim Kastanienbaum. Der Kanton begründet seine Entscheidung hierbei mit entwicklungspsychologischen Bedenken bezüglich der jüngeren Verkehrsteilnehmer. Die Argumentation, dass Kinder bis zum achten Lebensjahr aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht in der Lage seien, gleichzeitig die Anlage zu bedienen, die Ampelphase zu beobachten und den Verkehr auf Anhalten zu prüfen, wirkt auf den Gemeinderat befremdlich. In den offiziellen Gemeindenachrichten wird diese Haltung mit deutlichem Erstaunen quittiert. Die Gemeinde Hunzenschwil befindet sich nun in einer schwierigen Lage, da die Hauptstrasse unter kantonaler Hoheit steht, die lokalen Bedürfnisse jedoch direkt den Sicherheitsinteressen der Bürger vor Ort entsprechen. Der Gemeinderat betont jedoch, dass trotz dieser Absage der Dialog mit dem Kanton weitergeführt wird, um die Sicherheit nachhaltig zu verbessern und die Vision einer verkehrsberuhigten oder zumindest sichereren Hauptstrasse nicht aus den Augen zu verlieren, zumal nach einem tragischen Todesfall der Ruf nach baulichen Massnahmen deutlich lauter geworden ist. Es bleibt abzuwarten, ob neue fachliche Gutachten oder der politische Druck eine Kehrtwende der kantonalen Entscheider bewirken können





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