Die Hafenbehörde Valencia kündigt den schonenden Schlepp des havarierten Tankers nach Cartagena an, um den Auslauf von 8,2 Millionen Litern Diesel zu verhindern.

Die zuständige Hafenbehörde in Valencia hat den geplanten sicheren Transport eines havarierten Tanker s nach Cartagena bekannt gegeben. Dabei sollen die rund 8,2 Millionen Liter Diesel aus den Ladetanks des Schiffes abgepumpt werden. Der Transport erfolgt aus vorsichtshalber mit sehr geringer Geschwindigkeit, um weitere Schäden zu vermeiden.

Lagebericht und technische Sicherheit

Elena Delgado, die Leiterin der Hafenbehörde in Valencia, bestätigte nach einer Lagebesprechung im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia, dass die Ladetanks des Schiffes intakt sind. Ein größerer Treibstoff-Austritt wurde bisher nicht festgestellt. Das Schiff hat zudem viel Treibstoff für den eigenen Betrieb an Bord, was die Situation zusätzlich beeinflusst. Die Behörden beobachten weiterhin Veränderungen beim Tiefgang sowie bei der Schwimmfähigkeit des Schiffes.

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Havarie in der Nähe von Ibiza

Der rund 120 Meter lange Tanker war in der Nacht zum Donnerstag etwa 50 Kilometer nordwestlich von Ibiza havariert. An Bord befanden sich 17 Menschen. Ein Besatzungsmitglied kam bei dem Unglück ums Leben, 16 weitere wurden gerettet. Der Unfallort liegt relativ weit von der Küste entfernt, was die Rettungsmaßnahmen erschwerte. Die genauen Umstände der Havarie wurden nicht detailliert veröffentlicht, doch die Sicherheit der Besatzung steht jetzt im Mittelpunkt der Bemühungen.

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Zielhafen und Schutzmaßnahmen

Im Hafen von Cartagena, rund 250 Kilometer südwestlich von Valencia, soll der Tanker in der Bucht von Escombreras entladen werden. Vor Beginn der Arbeiten werde vorsorglich eine schwimmende Schutzbarriere um das Schiff gelegt, kündigte Delgado an. Damit sollen mögliche Treibstoff-Austritte aufgefangen und eine Ausbreitung im Wasser verhindert werden. Cartagena sei wegen der Wassertiefe die einzige geeignete Hafenoption, betonte sie. Diese Maßnahme dient primär dem Umweltschutz und der Sicherheit der lokalen Gemeinden.

Schiffskonstruktion und Risikominimierung

Das 2019 gebaute Schiff verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äußeren Rumpf befindet sich dadurch ein Hohlraum, der verhindern soll, dass bei einer Beschädigung der Außenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt. Zudem ist die Ladung auf mehrere voneinander getrennte Tanks verteilt, was das Risiko eines Austritts verringert. Diese technischen Sicherheitsvorkehrungen sollen die Umweltrisiken weiter minimieren. Experten betonen, dass solche Bauweisen in der modernen Schifffahrt Standard sind, um Katastrophen zu vermeiden. Die Integrität dieser Doppelhülle ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Bergeoperation.