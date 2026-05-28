Die SP-Basis entscheidet am Donnerstagabend, ob sie 2027 erneut mit Daniel Jositsch in den Ständeratswahlkampf zieht. Bei einem Nein könnte Jacqueline Badran einspringen.

Am Donnerstagabend entscheidet die SP-Basis in geheimer Wahl, ob sie 2027 erneut mit Daniel Jositsch in den Ständerat swahlkampf zieht. Bei einem Nein könnte Jacqueline Badran einspringen.

Nationalrätin Jacqueline Badran schloss im Vorfeld eine Kandidatur nicht aus, sollte die Partei das ausdrücklich wünschen. Die Versammlung mit über 200 SP-Delegierten aus dem ganzen Kanton findet sich und seine Positionen vorstellen. Ihm wurden dafür 15 Minuten Redezeit eingeräumt. Danach können die Delegierten ihm Fragen stellen, worauf die Diskussion folgt.

Danach kommt es zur Abstimmung. Auf dem Wahlzettel steht: Möchtest du Daniel Jositsch als Kandidaten der SP Kanton Zürich für die Ständeratswahlen 2027 nominieren? Die Wahl erfolgt im geheimen Verfahren, wie den DV-Unterlagen zu entnehmen ist. Berücksichtigt werden nur Zettel, auf denen Ja oder Nein angekreuzt ist.

Bei einem Ja ist der Fall klar: Daniel Jositsch ist der SP-Kandidat für die Wahlen 2027. Andernfalls entscheidet die Delegiertenversammlung in einem Jahr, am 22. Mai 2027, erneut über die Nomination einer Kandidatur für den Ständeratsagte die 64-Jährige: Ich suche dieses Amt sicher nicht, ich bin sehr glücklich im Nationalrat. Aber: Alle Nationalratsmitglieder der Zürcher SP seien von der Parteileitung aufgefordert worden, sich Gedanken zu machen zum Szenario, sollte Jositsch nicht mehr nominiert werden.

Wenn mich in diesem Fall die Partei will und mich die Delegierten als beste Kandidatin sehen, dann würde ich meine Pflicht erfüllen. Bis anhin war die SP faktisch auf den Stäfner angewiesen. Denn so umstritten Jositsch in der Partei auch ist: Er gehört zu den wirkungsmächtigsten SP-Politikern im Land und ist. Ohne ihn droht der Partei der Verlust an Einfluss in Bundesbern.

Mit Jacqueline Badran eröffnet sich nun aber die Möglichkeit, mit einem anderen politischen Schwergewicht in die Ständeratswahlen vom Herbst 2027 zu ziehen. Der Zeitpunkt war brisant. Jositsch hatte sich gerade für Werner Salzmann als Nachfolger von Bundesrätin Viola Amherd starkgemacht. Er hielt den SVP-Ständerat für den besseren Verteidigungsminister als Markus Ritter oder Martin Pfister, welche die Mitte als Nachfolger von Viola Amherd vorgeschlagen hatte.

Das passte vielen in der SP nicht. Und weil er sich immer wieder gegen Positionen der Partei stellt, will die Parteileitung nun Klarheit über den Rückhalt der Genossinnen und Genossen schaffen. Dabei war die Schicksalsfrage zu diesem frühen Zeitpunkt offenbar Jositschs eigene Idee, wie er dieser Redaktion sagte. Ihm gehe es darum, geeint in den Wahlkampf zu ziehen





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daniel Jositsch Jacqueline Badran Ständerat SP Zürich Wahlen 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AGLugano (ots) - Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und...

Read more »

Tramunfall in Schwamendingen: Eine Person verletztAm Mittwochmorgen kam es in Schwamendingen zu einem Unfall mit einem Tram der Linie 7. Eine Person wurde verletzt.

Read more »

Rentnerin in Zürich Schwamendingen bei Tramunfall schwer verletztBei einem Tramunfall im Zürcher Kreis 12 wurde am Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Read more »

Schwamendingen: Frau (82) von Tram erfasst – später verstirbt sieIn Zürich ist es zu einem Unfall zwischen einem Tram und einer Fussgängerin gekommen. Die Seniorin ist später ihren Verletzungen erlegen.

Read more »