Die Pop-Ikonen Shakira, Madonna und BTS werden bei der ersten Halbzeitshow in einem WM-Finale auftreten, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Shakira , Madonna und BTS bei Halbzeitshow im WM-Finale Erstmals wird es bei einem Endspiel einer Fussball-WM zwischen den Halbzeiten ein Showprogramm geben. Angekündigt sind Mega-Stars aus dem Pop-Geschäft.

Ein Star-Aufgebot soll beim Endspiel der Fussball-Weltmeisterschaft am 19. Juli auch für erstklassige Unterhaltung nach der ersten Hälfte sorgen. Die Pop-Ikonen werden bei der ersten Halbzeitshow in einem WM-Finale auftreten, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin. Mit der Show sollen auch bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fussballprojekte gesammelt werden, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance zu zeigen, wie grossartig all die verschiedenen Menschen sind





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