Shakahola-Sekte: Mackenzie und 28 Mitangeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Kenianisches Gericht verurteilt James Mackenzie und 28 Angehörige der Shakahola-Sekte wegen Massenmordes an über 400 Gläubigen. Todesstrafe abgelehnt, Haftstrafen bis 160 Jahre.

Ein kenianisches Gericht hat den Sektenführer James Mackenzie und 28 Mitangeklagte der Shakahola-Sekte wegen Massenmordes verurteilt. Die Verhängung der Strafen erfolgt nach Ermittlungen, die im Frühjahr 2023 in dem abgelegenen Waldgebiet Shakahola an der Küste Kenias zu einem der schrecklichsten Verbrechen des Landes führten. Die Richter sprachen Haftstrafen zwischen zehn und 160 Jahren aus, da die Todesstrafe im Prozess abgelehnt wurde. Dies ist ein wegweisender Präzedenzfall in der Justizgeschichte Kenias.

Hierarchie des Todes und Zwang zum Fasten

James Mackenzie, Gründer der Good News International Church, hatte seine Anhänger dazu gebracht, in einen abgelegenen Wald zu ziehen. Dort lebten Hunderte Gläubige in Siedlungen mit biblischen Namen wie Bethlehem, Galiläa und Judäa. Das Gericht kam nach 120 Zeugenaussagen zu dem Ergebnis, dass die Angeklagten vorsätzlich für den Tod von 190 Kindern unter 16 Jahren sowie eines Erwachsenen zwischen Januar 2021 und September 2023 verantwortlich waren. Die Opfer verhungerten oder wurden durch Schläge und Erstickung getötet, was die Obduktionen der mehr als 400 gefundenen Leichen bestätigten.

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Innerhalb der Sekte herrschte ein grausames und strenges System, das von Stellvertretern, Wachleuten, Köchen und Totengräbern durchgesetzt wurde. Ein überlebender Zeuge vor Gericht beschrieb eine spezifische Hierarchie des Sterbens: Zunächst sollten die Kinder verhungern, gefolgt von unverheirateten Frauen und schließlich den Männern. James Mackenzie selbst behauptete, als letzter Akt seiner Führung den Himmel zu schließen, nachdem seine Jünger aufgestiegen seien. Diese Aussage unterstreicht die manipulativen Methoden des Sektenführers.

Radikale Predigten gegen Medizin und Bildung

James Mackenzie, ein früherer Taxifahrer, gründete seine Sekte Anfang der 2000er-Jahre und breitete seine lehre durch immer radikalere Predigten aus. Er wetterte aktiv gegen moderne Medizin und Bildung, indem er seinen Anhängern einredete, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstehe. Der Kern seiner Lehre bestand darin, dass Leiden und Sterben der einzige Weg zu Jesus Christus seien. Viele Gläubige folgten ihm blind in den Wald, wo sie unter extremen Bedingungen lebten und von der Außenwelt isoliert wurden.

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Das Gericht wies die Verteidigungsthese zurück, wonach das Fasten freiwillig erfolgt sei. Im Gegenteil, Beweise zeigten, dass Mütter zwangsweise daran gehindert wurden, ihre Kinder zu füttern. Wer das Fasten nicht durchhielt oder versuchte, nach Essen zu suchen, wurde demnach physisch geschlagen. In einigen Fällen sollen Mütter unter Druck gesetzt worden sein, das Fasten ihrer Kinder selbst durchzusetzen, während sie tatenlos zusehen mussten, wie ihre Kinder immer schwächer wurden und schließlich starben. James Mackenzie und die meisten Mitangeklagten zeigten keinerlei Reue für diese Taten.

Reaktion der Gesellschaft und staatliche Regulierung

Der Fall Shakahola hat in Kenia eine intensive und heftige Debatte über die Kontrolle religiöser Gemeinschaften ausgelöst. Mit einer Bevölkerung von rund 59 Millionen Einwohnern ist das Land überwiegend christlich. Neben den großen Kirchen gibt es zahlreiche Freikirchen und unabhängige Glaubensgemeinschaften. Im Jahr 2023 waren insgesamt rund 40'000 religiöse Organisationen registriert, darunter auch muslimische und andere nichtchristliche Glaubensgemeinschaften. Die Regierung meldet, dass jeden Monat fast 60 Anträge auf Registrierung weiterer Kirchen eingehen.

Zwei weitere Angeklagte waren im Laufe des Prozesses verstorben, sodass sie nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden konnten. Die Urteile gegen die 28 verurteilten Täter sind nicht sofort rechtskräftig. Den Verurteilten stehen zwei Wochen Zeit zu, um Berufung einzulegen. Dieser Rechtsbehelf ermöglicht es der Verteidigung, die Urteile vor höheren Instanzen anzufechten, was die Dauer des juristischen Verfahrens noch deutlich verlängern könnte. Die Ermittler hatten das Grauen ursprünglich durch Hinweise von Angehörigen aufgedeckt, die nach vermissten Familienmitgliedern suchten.

Die Bergungsarbeiten nach den ersten Funden brachten immer mehr Leichen ans Licht und enthüllten das Ausmaß der Tragödie. Die Obduktionen ergaben, dass zahlreiche Opfer physisch misshandelt worden waren. Andere wiesen Verletzungen durch Schläge und deutliche Anzeichen von Erstickung auf. James Mackenzie selbst versicherte durch seine Anwälte, er und die übrigen Angeklagten seien ebenfalls Opfer der Tragödie. Er betonte, dass er ebenfalls Kinder und Besitz verloren habe, was jedoch von der Staatsanwaltschaft als taktischer Versuch zur Milderung der Schuld gewertet wurde.

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