SGB fordert Mindestlohn von 5000 Franken nach der Lehre

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lanciert eine Volksinitiative für 5000 Franken Mindestlohn nach der Lehre und acht Wochen Ferien. Arbeitgeber verbieten die Forderung als unrealistisch.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat am ersten Tag seines Kongresses beschlossen, eine Volksinitiative mit dem Titel "Die Lehre muss sich lohnen!" zu lancieren. Diese Initiativforderung verlangt einen garantierten Mindestlohn von 5000 Franken für Personen nach Abschluss ihrer Berufslehre. Zusätzlich soll ein Anspruch auf acht Wochen Ferien während der Lehrzeit etabliert werden, um die Ausbildung attraktiver zu gestalten.

Forderungen des SGB und statistische Grundlage

Die Begründung für dieses Vorhaben sieht der SGB in einer unfairen Bezahlung von Fachkräften. David Gallusser, der Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, argumentiert, dass viele Berufsleute nach langer Erfahrung immer noch zu niedrige Löhne erhalten. Er betont, dass 5000 Franken notwendig seien, um in der Schweiz ein standesgemässes Leben zu führen. Qualifizierte Arbeit sei eine wichtige Leistung, die fair entschädigt werden müsse.

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Zur Untermauerung seiner These verweist der SGB auf eigene Berechnungen. Demnach verdienen drei von zehn Personen mit abgeschlossener Lehrstelle weniger als 5000 Franken pro Monat. Fünfzehn Prozent dieser Gruppe haben sogar ein Einkommen unter 4500 Franken. Diese Daten stehen im Zusammenhang mit der Initiative, um die Dringlichkeit der Lohnanpassung zu belegen.

Statistischer Kontext und Medianlöhne

Allerdings liefert das Bundesamt für Statistik abweichende Daten zur Lage der Absolventen. Der Medianlohn von Personen mit abgeschlossener Berufslehre lag im Jahr 2024 bei 6390 Franken. Diese Statistik zeigt zudem geschlechtsspezifische Unterschiede: Männer verdienten im Median 6624 Franken, während Frauen mit 6015 Franken geringere Beträge erhielten. Diese offiziellen Zahlen dienen als wichtiger Vergleichswert für die Diskussion.

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Kritik des Schweizerischen Arbeitgeberverbands

Die Forderung stuft der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) als unrealistisch ein. SAV-Direktor Urs Furrer kritisiert, dass die Initiative die grossen Unterschiede zwischen den Branchen ignoriere. Er weist darauf hin, dass Weiterbildung und Berufserfahrung finanzielle Vorteile bringen. Wer nach der Lehre zusätzliche Qualifikationen erwirbt, verdiene relativ schnell deutlich mehr als den geforderten Mindestsatz.

Urs Furrer äussert Enttäuschung über das Verhalten der Gewerkschaften. Er verweist darauf, dass viele Mindestlöhne bereits in Gesamtarbeitsverträgen mit den Gewerkschaften ausgehandelt wurden. Die neue Forderung wirke wie eine Hintertreibung dieser bereits erreichten Verhandlungsergebnisse. Für den SAV ist es unakzeptabel, etablierte Branchenstandards durch eine pauschale Forderung zu unterlaufen.

Auseinandersetzung um Ferienregelungen

Auch das Konzept der acht Wochen Ferien für Lernende trifft auf harsche Kritik. Urs Furrer warnt davor, dass das Lernziel gefährdet sei, da Lernende durch den Berufsschulunterricht ohnehin bereits abwesend seien. Er argumentiert, dass die Anzahl der Ferientage nicht massgeblich für die Berufswahl junger Menschen sei. Unternehmen, die mehr Ferien anbieten, hätten nicht zwangsläufig mehr Bewerbungen erhalten.

Das Hauptinteresse junger Menschen liege in der Erlangung von Lerninhalten und einer soliden Lebensgrundlage, nicht in einer maximalen Freizeit. Für den Arbeitgeberverband steht fest, dass die Attraktivität der Lehre von der Qualität der Ausbildung abhängt. Ferienregelungen seien daher nicht der entscheidende Hebel für mehr Nachwuchs in der Lehrstelle.

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Weiterer Prozess und Unterschriftensammlung

Das letzte Wort bei dieser Initiative hat das Schweizerische Volk. Damit die Volksinitiative anerkannt wird, müssen 100'000 gültige Unterschriften gesammelt werden. Dieser Prozess wird nicht sofort starten, da der SGB zunächst interne Schritte durchlaufen muss. Die Organe des Gewerkschaftsbunds haben den Auftrag erhalten, den genauen Initiativtext zu erarbeiten.

Parallel dazu muss entschieden werden, ob die Forderung nach acht Wochen Ferien für Lernende in die finale Initiative aufgenommen wird oder ausgeschlossen bleibt. Erst nach Klärung dieser strategischen Fragen wird der genaue Zeitpunkt der öffentlichen Lancierung bekannt gegeben. Bis zur eigentlichen Unterschriftensammlung vergeht also noch Zeit.