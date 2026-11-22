Ein packendes Handballspiel in Laufen BL endet mit einem 30:29-Sieg für SG Wahlen/Laufen, nachdem SG Oberwil/Therwil zwei Minuten vor Schluss noch führte.

Im Handball -Saisonverlauf kam es am Samstag in Laufen BL zu einem dramatischen Finale, das die SG Wahlen/Laufen für sich entscheiden konnte. Trotz eines deutlichen Rückstands zum Start behauptete sich die Auswärtsmannschaft und sicherte sich am Ende einen knappen 30:29-Sieg. Die SG Oberwil/Therwil, die als Gastgeber agierte, hatte in den Schlussminuten noch die Führung inne, verlor diese jedoch in einer hochspannenden Endphase.

Dramatisches Finale in Laufen BL

Die SG Wahlen/Laufen triumphierte am Samstagabend mit einem Resultat von 30:29 in Laufen BL. Zwei Minuten vor der Schlusssirene führte die SG Oberwil/Therwil noch mit drei Treffern Unterschied. In dieser entscheidenden Phase drehte die Partie jedoch schlagartig. Die Gastgeber glichen binnen weniger Minuten aus und erzielten das Siegtor im allerletzten Moment. Dies war ein besonders bitterer Verlust für die SG Oberwil/Therwil, da ihnen an diesem Abend mindestens ein Punkt gut angerechnet werden müsste.

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Startschwäche und Aufholjagd

Der Auftakt der Partie gestaltete sich für die SG Oberwil/Therwil äußerst schwierig. Bereits nach knapp drei Minuten lag die Mannschaft mit 0:3 Toren zurück. Nach sieben Spielminuten vergrößerte sich das Defizit auf 5:2 zuungunsten der Gäste. Die SG Wahlen/Laufen nutzte diese Schwächephase konsequent. Doch die SG Oberwil/Therwil fand im weiteren Verlauf zunehmend ins Spiel, indem sie ihre Abwehr kompakter stehen ließ und im Angriff wieder Sicherheit zeigte.

Torwart Sven Somalvico leistete für die SG Oberwil/Therwil wichtige Arbeit und hielt entscheidende Bälle. Durch diese stabilen Leistungen konnten die Gäste die Rückstände nacheinander aufholen. Beim Stand von 8:8 war der Anschluss hergestellt. Zur Halbzeitpause führte die SG Oberwil/Therwil nach 20 Minuten sogar mit 9:12. In der zweiten Halbzeit begann die SG Wahlen/Laufen jedoch wieder aufzudecken und glich bis zur Pause aus. Es ging mit 13:13 in die Kabinen.

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Kampf auf Augenhöhe in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb das Duell zwischen SG Oberwil/Therwil und SG Wahlen/Laufen eng. Kein Team konnte sich lange absetzen. Ab der 47. Minute bekam die SG Oberwil/Therwil das Spiel zunehmend unter Kontrolle. Sie verwandelte einen Stand von 20:20 schnell in einen 23:26-Führungsvorsprung. Bis zur 53. Minute konnte die SG Oberwil/Therwil diesen Abstand ausbauen. Gut zwei Minuten vor Schluss stand es noch 27:29, was den Auswärtssieg der SG Wahlen/Laufen in greifbare Nähe rückte.

Entscheidung in den letzten Sekunden

In den verbleibenden Minuten gab die SG Wahlen/Laufen nicht auf. Innerhalb von gut einer Minute glichen die Auswärtsmannschaft den Stand auf 29:29 aus. Mit der Schlusssirene fiel dann das entscheidende 30:29. Für die SG Oberwil/Therwil ist dies ein äußerst schmerzhafter Auswärtssieg, der ihnen eigentlich zustehenden Punkt nicht einbrachte. Die SG Wahlen/Laufen hingegen zeigt mit dieser Leistung, dass sie auch in kritischen Situationen die Nerven behält.