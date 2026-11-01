SG TV Solothurn schlägt SG Handball Leimental im spannenden Finale

Ein packendes Duell: SG TV Solothurn besiegt SG Handball Leimental mit 35:33 nach einer knappen Schlussphase.

SG TV Solothurn setzte sich im heimischen Hallenstadion knapp mit 35:33 gegen den Aufsteiger SG Handball Leimental durch. Das Spiel endete mit einem knappen Vorsprung für die Gastgeber, nachdem das Gastteam nur sieben Minuten vor Schluss noch in Führung gelegen hatte. Igor Bojic führte sein Team zu einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu früheren Partien.

Leistungsaufwuchs bei SG Handball Leimental

Die SG Handball Leimental präsentierte sich in Solothurn als deutlich verbesserte Mannschaft. Trainer Igor Bojic hatte sein Team so aufgestellt, dass Zeitstrafen vermieden wurden. Das traditionell auftretende Leistungsloch vor der Halbzeitpause konnte auf ein minimales Ausmaß reduziert werden. Das Kollektivspiel wirkte deutlich stabiler und organisierter als in den vorherigen Begegnungen der Meisterschaft.

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Im Rückraum sorgten Jonathan Ulmer und Sven Schäufele mit jeweils sieben Treffern für große Probleme in der Abwehrreihe der SG TV Solothurn. Ihre schnellen und wirbeligen Aktionen öffneten regelmäßig Räume. Diese Freiräume nutzten Kreisläufer Andrin Fischler und Flügel Joshua Seewer gezielt aus, um sich in vorteilhafte Abschlusspositionen zu bringen und den Ball ins Tor zu spielen.

Schnelle Gegenstöße bestimmten die erste Halbzeit

Trotz der Fortschritte war die erste Halbzeit von einer Dominanz der Solothurner geprägt. Die Platzherren überrannten die Gäste mit einem extrem schnellen Gegenstossspiel. Nach ungenauen Torschüssen der Leimentaler oder auch nur nach dem sicheren Anspiel suchten die Solothurner konsequent den direkten Weg nach vorne.

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Diese Taktik führte dazu, dass sich die Gastgeber immer wieder frei vor dem Tor der SG Handball Leimental positionieren konnten. Der direkte Weg nach vorn wurde mit hoher Effizienz umgesetzt, wodurch die Defensivreihe des Aufsteigers unter immensen Druck geriet. Die Solothurner nutzten jede Möglichkeit, um schnell zu Abschluss zu kommen.

Silas Zeltner war der beste Torschütze

Auf der anderen Seite brillierte der linke Flügel Silas Zeltner mit einer exzellenten Treffsicherheit. Von insgesamt zehn Schüssen traf er neun Mal und wurde damit der beste Torschütze der Solothurner. Seine Präzision war entscheidend dafür, dass sich das Spiel trotz der Rückstände nicht vollständig entzog. Seine Leistung stand im direkten Kontrast zu den zeitweisen Schwächen im Angriffsverbund.

Die SG Handball Leimental steckte niemals auf und kämpfte bis zum letzten Moment. Mit einer knappen Führung von 30:29, die nur sieben Minuten vor dem Abpfiff erzielt wurde, zeigte das Team enorme Disziplin. Der Vorsprung reichte jedoch am Ende nicht aus, um den Sieg zu sichern, da Solothurn die letzten Phasen dominierte.

Emotionale Endphase und Ausblick

Am Ende standen sich Frust und Stolz bei den Gästen die Waage. Der Sieg der SG TV Solothurn ist verdient, da sie in entscheidenden Momenten präziser waren. Für die SG Handball Leimental bleibt das Resultat dennoch positiv zu werten, da die Verbesserung im Spielverlauf sichtbar wurde. Nun blickt das Team in der 1. Liga nach vorn, um die erworbene Form in den nächsten Partien zu festigen.