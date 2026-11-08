SG Handball Leimental BL verliert Heimspiel gegen Tabellenführer SG WEST Crissier

Der Aufsteiger aus Leimental unterliegt der SG WEST Crissier mit 24:35 und muss eine deutliche Niederlage nach der Halbzeitpause verkraften.

Die SG Handball Leimental BL verzeichnete eine deutliche Niederlage im Heimspiel gegen die SG WEST Crissier. Das Endresultat von 24:35 markiert eine klare Niederlage für das baselstädtische Aufsteigerteam. Bereits zur Halbzeit stand ein Rückstand von 10:19 auf dem Tafel, der den weiteren Verlauf des Spiels vorbestimmte. Die Partie endete mit einer klaren Überlegenheit der Gäste aus dem Waadtland, die sich als aktueller Tabellenführer der Liga bestätigten.

Partieverlauf und Halbzeitstand

Die SG WEST Crissier bestimmte den ersten Durchgang eindeutig. Der linke Flügel Johan Sonzogni steuerte zehn Tore bei und nutzte die technischen Fehler sowie defensiven Schwächen der Gastgeber konsequent aus. Trotz kurzzeitiger Gegenwehr der SG Handball Leimental wuchs der Vorsprung der Crissier bis zur Pause auf neun Tore an. Dieser Stand erschwerte den Heimantritt enorm und ließ wenig Raum für einen frühen Ausgleich.

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Kaderänderungen und neue Spieler

Personell präsentierte sich die SG Leimental deutlich verändert im Vergleich zum Spiel der Vorwoche. Der bisherige Leistungsträger Jonathan Ulmer fiel aus persönlichen Gründen aus und wird in naher Zukunft nur noch sporadisch zur Verfügung stehen. Im Gegenzug kehrten Mattijs Krummen und Simon Wittlin nach Verletzungen zurück und gaben ihr Saisondebüt in der 1. Liga. Diese Neuzugänge brachten frischen Wind in die Offensive, konnten das Spielgeschehen jedoch nicht fundamental wenden.

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Angriffskraft und individuelle Leistungen

Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Partie ausgeglichener. Die SG WEST Crissier änderte ihre Aufstellung, was der SG Handball Leimental ermöglichte, näher an das Spiel heran zu kommen. Igor Bojic führte sein Team entschlossener an, doch reichte dies nicht für eine Wende. Mattijs Krummen zeigte mit fünf Treffern seine Bedeutung für die Mannschaft, genau wie Sven Schäufele, der ebenfalls zu den besten Torschützen gehörte. Dennoch fehlte am Ende die konsequente Umsetzung im Angriff und der Halt in der Abwehr.

Ausblick und nächste Herausforderung

Trotz der deutlichen Niederlage dienten die Bezogenen Lektionen als Lernfeld für das junge Team. Die Analyse der Fehler im Angriff und in der Defensive bildet die Grundlage für die weitere Saisonentwicklung. Die SG Handball Leimental wird nun versuchen, die erarbeiteten Erkenntnisse in zukünftigen Spielen in positive Resultate umzusetzen. Das nächste Match steht am kommenden Samstag an und wird als Auswärtsspiel stattfinden.