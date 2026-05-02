SFV untersucht umstrittenen Wechsel im Viertelfinal der Women's Super League

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) untersucht einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Spielerin im Viertelfinal-Rückspiel zwischen Basel und St. Gallen. Der FC Basel muss bis Montag Stellung nehmen.

Der Schweizerische Fussball verband ( SFV ) hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem der Einspruch des FC St. Gallen nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Women's Super League zwischen dem FC Basel und St. Gallen eingegangen ist.

Im Fokus der Untersuchung steht ein umstrittener Wechsel unmittelbar vor dem entscheidenden Penaltyschiessen, das der FC Basel mit 4:1 gewann. Trainer Omar Adlani hatte kurz vor der Entscheidung Lena Bubendorf eingewechselt, wobei sich herausstellte, dass die Spielerin nicht auf dem offiziellen Spielbericht stand. Diese Unregelmässigkeit wirft Fragen nach der Regelkonformität des Einsatzes auf und könnte zudem eine Überschreitung der erlaubten Anzahl an Auswechslungen implizieren.

Der FC St. Gallen hat den Einspruch unmittelbar nach dem Spiel fristgerecht beim SFV eingereicht und somit den Prüfprozess in Gang gesetzt. Die Situation ist brisant, da ein Fehlurteil potenziell den Ausgang des Viertelfinals beeinflussen könnte und somit weitreichende Konsequenzen für beide Vereine hätte. Der SFV nimmt die Angelegenheit sehr ernst und hat den FC Basel aufgefordert, bis Montagmittag, 12:00 Uhr, eine detaillierte Stellungnahme zu dem Vorfall abzugeben.

Diese Stellungnahme soll Aufschluss darüber geben, wie es zu dieser Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Wechsel und dem offiziellen Spielbericht kommen konnte. Nach Erhalt der Stellungnahme des FC Basel wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall abschliessend prüfen und eine Entscheidung treffen. Die Untersuchung konzentriert sich nicht nur auf die Frage, ob Bubendorf regelwidrig eingesetzt wurde, sondern auch darauf, ob der FC Basel die zulässige Anzahl an Auswechslungen eingehalten hat.

Eine Überschreitung dieser Anzahl würde ebenfalls eine Regelverletzung darstellen und könnte zu Sanktionen führen. Der FC Basel hat sich gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu dem Vorfall geäussert und einen technischen Fehler als Ursache genannt. Demnach soll es im Zusammenhang mit den Kaderlisten ein Problem mit einem internen Tool des SFV gegeben haben. Diese Erklärung deutet darauf hin, dass der Fehler nicht beim FC Basel selbst liegt, sondern auf eine Fehlfunktion der SFV-Systeme zurückzuführen ist.

Ob diese Erklärung vom SFV akzeptiert wird, bleibt abzuwarten. Der Verband wird die Stellungnahme des FC Basel sorgfältig prüfen und gegebenenfalls weitere Nachforschungen anstellen, um die genauen Umstände des Vorfalls aufzuklären. Es ist wichtig zu betonen, dass der SFV eine unabhängige und unparteiische Untersuchung durchführen wird, um sicherzustellen, dass die Entscheidung fair und gerecht ausfällt. Die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs und die Einhaltung der Regeln haben höchste Priorität.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der FC Basel gegen die Regeln verstossen hat, drohen dem Verein Sanktionen, die von einer Geldstrafe bis hin zum Verlust des Spiels reichen können. Die Konsequenzen hängen von der Schwere des Verstoßes und den Umständen des Falls ab. Der FC Basel steht somit unter erheblichem Druck, eine überzeugende Erklärung für den Vorfall zu liefern und die Unschuld des Vereins zu beweisen.

Die kommenden Stunden werden entscheidend sein, um die weitere Entwicklung der Angelegenheit zu bestimmen. Die Fans beider Vereine verfolgen die Untersuchung mit grossem Interesse und hoffen auf eine schnelle und transparente Aufklärung der Situation. Die Situation wirft auch Fragen nach der Organisation und den Abläufen im Zusammenhang mit der Erstellung und Verwaltung der Kaderlisten auf. Wenn ein technisches Problem des SFV zu einer solchen Verwirrung führen kann, deutet dies auf mögliche Schwachstellen in den Systemen des Verbandes hin.

Der SFV wird sich nach Abschluss der Untersuchung voraussichtlich mit der Überprüfung und Verbesserung seiner Prozesse befassen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Kaderlisten korrekt und aktuell sind, um sicherzustellen, dass alle Spiele regelkonform ausgetragen werden können. Die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Abläufe sind dabei von grosser Bedeutung. Der Fall Bubendorf dient somit als Mahnung, die Bedeutung einer sorgfältigen Organisation und einer zuverlässigen Technologie im Profifussball zu betonen.

Die Women's Super League hat sich in den letzten Jahren zu einer immer professionelleren Liga entwickelt, und es ist wichtig, dass auch die administrativen Prozesse diesem Niveau entsprechen. Die Untersuchung des SFV wird nicht nur den Ausgang des Viertelfinals beeinflussen, sondern auch dazu beitragen, die Strukturen und Abläufe im Schweizer Frauenfussball zu verbessern.

Die Fans und die Vereine erwarten eine klare und konsequente Linie des SFV, um die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten und das Vertrauen in den Verband zu stärken. Die kommenden Tage werden zeigen, wie der SFV mit dieser Herausforderung umgeht und welche Lehren aus dem Vorfall gezogen werden





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