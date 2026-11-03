SFV kritisiert Fehlentscheid bei FCZ gegen Young Boys

Der Schweizerische Fussballverband rügt einen schwerwiegenden Fehler durch den Schiedsrichter und VAR bei der Partie zwischen FCZ und Young Boys, die mit einem kläglichen 3:5 endete.

Der Schweizerische Fussballverband ( SFV) hat einen gravierenden Fehlentscheid in der Spielzeit der Super League öffentlich kritisiert. Dabei geht es um eine Szene aus dem Duell zwischen dem FC Zürich und den Young Boys (YB), bei der ein potenzieller Verstoß mit roter Karte nicht geahndet wurde. Diese Intervention wird nun im Wochenrückblick der Sendung Ref's Insights detailliert analysiert und als klarer Fehler der Schiedsrichterleistung eingestuft.

Kontroverse Szene in der 84. Minute

In der achtzigsten und vierten Minute der Partie lieferten sich der FCZ-Stürmer Umeh Emmanuel und der YB-Mittelfeldspieler Armin Gigovic ein harten Zweikampf. Der Schiedsrichter entschied auf einen Freistoß für den FC Zürich, nachdem Emmanuel seinen Gegenspieler zu Fall gebracht hatte. Bei der genauen Überprüfung der Fernsehbilder zeigte sich jedoch, dass Emmanuel seinen Gegner nicht nur zu Fall brachte, sondern ihn mit einem gezielten Schlag gegen den Hinterkopf aus dem Spiel nahm. Diese Aktion führte dazu, dass Gigovic sofort zu Boden ging.

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Versäumte Rote Karte und VAR-Einschätzung

Trotz der offensichtlichen Natur der Straftat meldete sich der Video Assistent Referee (VAR) nicht. Die Instanz des Schweizerischen Fussballverbands stuft das Verhalten des FCZ-Spielers als schwerwiegend ein. Nach Ansicht des Ressorts für Spitzenschiedsrichter verschaffte sich Emmanuel einen unlauteren Vorteil, indem er den YB-Verteidiger mit einer unbarmherzigen Aktion gegen den Kopf eliminierte. Der verbale Einschätzung zufolge handelte es sich um einen bewussten und absichtlichen Armeinsatz gegen den Kopf sowie um einen Schlag mit der Hand ins Gesicht des Gegners. Da die eingesetzte Kraft nicht als vernachlässigbar eingestuft wird, handelt es sich rechtlich um Tätlichkeit.

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Folgen für das Saisonfinale der Young Boys

Der Fehler des Schiedsrichter-Teams hatte direkte und schwerwiegende Konsequenzen für den Lauf des Spiels. Weil Umeh Emmanuel auf dem Feld bleiben durfte, behielt der FCZ die Offensive bei und nutzte die verbleibende Spielzeit aus. Dies gipfelte in der neunzigsten Minute und zweiten Sekunde, als Emmanuel das Tor zum 5:3 markierte. Dieses Resultat bedeutete die erste Niederlage der Young Boys in der aktuellen Saison. Hätte Emmanuel die Rote Karte erhalten und der Freistoß zugesprochen werden, wäre der Spielverlauf und möglicherweise das Endergebnis vollständig anders ausgefallen.

Kontext aus früheren Vorfällen

Diese Kritik ist nicht der erste Fall, in dem der SFV nachträglich die Leistung von Offiziellen hinterfragt. Bereits in einem früheren Match war der Spieler Christian Pfander fälschlicherweise vom Feld gestellt worden. Damals intervenierte der Schiedsrichter Lukas Fähndrich in Kombination mit dem VAR Fedayi San falsch. Der Verband hatte damals ebenfalls Nachsicht übt und die Entscheidung korrigiert, obwohl Pfander zu Unrecht die rote Karte gesehen hatte. Solche wiederholten Probleme unterstreichen die Notwendigkeit einer konsequenten Überprüfung durch das Video-System.