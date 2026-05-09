SFR-Doku: Überrannt – Overtourism in der Schweiz

Der Luzerner Filmemacher Jörg Huwyler hat einen Fernsehfilm über Touristengruppen in Luzern gedreht. Vor der TV-Ausstrahlung wird der Film im Kino in Luzern gezeigt.

Eine SRF-Doku über Touristengruppen in Luzern sorgt für Debatten. Im Film zeigt Regisseur Jörg Huwyler eindrücklich, wie Tourismus in bestimmten Momenten erlebt werden kann: dicht, laut und überwältigend.

Der Präsident des Tourismus Forums Lublin, in dem der Film insgeheim mitwirkte, kritisiert, dass das Bild des Tourismus in Luzern unvollständig ist, weil es touristische Gruppen und Einzelpersonen nicht interviewte. Ungeachtet dessen betont er, dass die Dokumentation wertvoll ist und nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigt. Andere Beiträge werden benötigt, um die Debatten zu befeuern





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