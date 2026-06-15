Sexverbote bei Fußball-WMs: Mythos oder Erfolgsrezept?

Eine Analyse der Debatte um Sexverbote bei Weltmeisterschaften: Von strengen Trainern bis zu entspannten Stars, und was die Wissenschaft dazu sagt.

In der Welt des Profifußballs gibt es immer wieder Diskussionen über Sexverbot e während großer Turniere. Vor der Weltmeisterschaft 2014 sorgte der bosnische Nationaltrainer Safet Susic mit einer klaren Ansage für Aufsehen: In Brasilien werde es keinen Sex geben, wer wolle, könne masturbieren.

Damit machte er deutlich, dass er von sexueller Enthaltsamkeit überzeugt war. Ähnliche strenge Regeln verkündeten damals auch die Trainer von Mexiko, Russland und Chile. Alle vier Teams schieden jedoch vor dem Viertelfinale aus. Das Magazin Time zog daraufhin die nüchterne Bilanz, dass ein Sexverbot offenbar kein Erfolgsrezept sei.

Doch nicht alle Trainer setzen auf Verbote. Spaniens Coach Luis Enrique bezeichnete die Idee, Spieler müssten vor Spielen auf Sex verzichten, als riesigen Unsinn. Frankreichs Didier Deschamps zeigte sich vor der WM 2014 entspannt und betonte, es komme auf den Zeitpunkt und die Menge an. Brasiliens Trainer Luiz Felipe Scolari erlaubte normalen Sex, warnte aber vor akrobatischen Experimenten.

Pep Guardiola soll Sex nicht verboten, aber an die Bedingung geknüpft haben, dass er nur vor Mitternacht stattfinden darf. Auch die Schweizer Nati hat kein offizielles Sexverbot, allerdings sind in den ersten zehn Tagen vor dem Auftaktspiel keine Besuche von Familie oder Partnerinnen erlaubt. Trainer Murat Yakin erklärte, man habe gute Erfahrungen damit gemacht, sich kurz Zeit für die Familie zu nehmen. Die Spieler selbst sehen das Thema oft gelassener.

Brasiliens Legende Ronaldo gab an, er habe vor Spielen schon Sex gehabt und danach viel besser gespielt. Allerdings lebte er 2002 zeitweise abstinent, als im Teamquartier keine Frauen erlaubt waren, und wurde trotzdem Weltmeister. Romário riet dem jungen Gabriel Jesus, genügend Sex zu haben und an Spieltagen voll konzentriert zu sein. Kolumbiens Ikone Carlos Valderrama betonte, Sex nach einem Spiel entspanne total, besonders nach einer Niederlage.

Die Wissenschaft kann pauschale Sexverbote nicht stützen. Sportpsychologe Jan Rauch erklärt, es gebe wenig Evidenz dafür, dass Sex die Leistung unmittelbar verschlechtere. Frühere Verbote beruhten eher auf Leistungsmythen und Kontrollwünschen. Die bisher verlässlichste Auswertung von Gerald Zavorsky und Rebecca Brooks aus dem Jahr 2022 fasste neun Studien mit fast ausschließlich Männern zusammen.

Das Ergebnis: Sex zwischen 30 Minuten und 24 Stunden vor einem Leistungstest bringt weder einen messbaren Vorteil noch Nachteil. Für Kraft, Ausdauer und Schnellkraft macht die Enthaltsamkeit praktisch keinen Unterschied. Ein Vorbehalt bleibt: Getestet wurde im Labor, nicht unter echten Wettkampfbedingungen. Aus sportpsychologischer Sicht sind Schlafqualität, emotionale Regulation, Routinen und mentale Fokussierung weit relevanter.

Sexualität wirkt für manche entspannend, für andere ablenkend - die Wirkung ist höchst individuell





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