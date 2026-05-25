Sexuellem Missbrauch in Westschweizer Kitas: 22 Meldungen und ein bekanntes Fall in Deutschschweiz

Ein Bericht über 22 Meldungen von sexuellen Missbrauch in Westschweizer Kitas. Eltern berichten von unangemessenen Berührungen bei Kleinkindern und Vorwürfen gegen Betreuungspersonen. Einige Fälle führten zu Konsequenzen, aber nicht alle. Neue Aufmerksamkeit aufgrund eines bekannten Falls in Deutschschweiz, wo ein Kita-Mitarbeiter mindestens 15 Kinder missbraucht haben soll.

22 Meldungen zu sexuellem Missbrauch in Westschweizer Kitas. In den Berichten schildern Eltern unter anderem mutmasslich unangemessene Berührungen bei Kleinkindern oder Vorwürfe gegen Betreuungspersonen . Eine Mutter schrieb den Behörden laut RTS, ihr Sohn habe erzählt, ein Betreuer habe ihn «brutal am Penis berührt», Ärzte hätten Hinweise auf Gewalt festgestellt.

In mehreren Fällen wurden Mitarbeitende suspendiert oder Eltern reichten Strafanzeige ein. Weitere Meldungen betreffen laut RTS einen Betreuer, der sich regelmässig mit Mädchen in Toiletten eingeschlossen haben soll, oder Vorwürfe gegen einen Springer – also einen vertretungsweise eingesetzten Betreuer –, der ein Kind während des Mittagsschlafs berührt habe. Nicht alle Verfahren führten zu Konsequenzen, teils wurden Ermittlungen mangels Beweisen eingestellt. Die Berichte werfen deshalb die Frage auf, ob Schutzmechanismen in Schweizer Kitas ausreichen.

Neue Aufmerksamkeit erhält das Thema auch wegen eines bereits bekannten Falls in der Deutschschweiz: Ein Kita-Mitarbeiter soll zwischen 2020 und 2023 in Einrichtungenmindestens 15 Kinder missbraucht haben. Laut Ermittlern kamen die mutmasslichen Taten erst im Zusammenhang mit einer Untersuchung wegen Verdachts auf Kinderpornografie ans Licht. Der Prozess steht noch aus. Kritik gibt es insbesondere an den Kontrollsystemen.

Zwar prüfen Kantone Mitarbeitende regelmässig anhand von Strafregisterauszügen, eingestellte Verfahren oder frühere Meldungen erscheinen jedoch nicht zwingend. Zudem sind Schutzkonzepte gegen Missbrauch nicht überall vorgeschrieben. Politikerinnen und Politiker fordern deshalb strengere Kontrollen, Fachleute verweisen auf Prävention, klare Regeln und genügend Personal





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