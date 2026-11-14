Sexologin Beatrix Roidinger: Pornokonsum schwächt Paarlust

Expertin Beatrix Roidinger erklärt, wie Pornos die gemeinsame Sexualität beeinträchtigen. Metaanalysen bestätigen den Zusammenhang mit geringerer Zufriedenheit bei Männern.

Die klinische Sexologin und Sexualtherapeutin Beatrix Roidinger warnt vor den subtilen, aber tiefgreifenden Auswirkungen von Pornografie auf die Beziehungsdynamik. Roidinger, die Mitgründerin und fachliche Leiterin eines spezialisierten Instituts für männliche Sexualität ist, beobachtet in ihrer Praxis einen deutlichen Trend. Viele Männer leiden nicht unter einem gänzlichen Verschwinden des sexuellen Verlangens, sondern unter einer spezifischen Desorientierung. Die Lust bleibt dabei oft am digitalen Bildschirm hängen, anstatt auf die reale Partnerschaft zu zielen. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten in der intimen Beziehung, da die Erwartungshaltung und die physiologische Reaktion nicht mehr synchron sind.

Mechanismus der Verlagerung von Erregung

Roidinger beschreibt ein klares Muster, bei dem das sexuelle Verlangen zwar vorhanden ist, sich jedoch nicht mehr auf die gemeinsame Sexualität mit der Partnerin richtet. Ein klientenbericht macht dies drastisch deutlich: Ein Mann gab an, nur noch schlafen zu können, wenn er die Augen schließt und sich pornografische Szenen vorstellt. Solche Fälle sind in der Praxis keine Seltenheit. Oft masturbieren Männer spät in der Nacht zu Pornos, während die Partnerin bereits schläft. Der gemeinsame Geschlechtsakt findet dabei immer seltener statt. Trotz problemloser Erektionen vor dem Bildschirm versagt die physiologische Reaktion beim sexuellen Akt mit der Partnerin plötzlich. Die Männer geben in der Beratung oft an, die Lust sei einfach verschwunden, was eine unvollständige Diagnose darstellt.

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Wissenschaftliche Evidenz und Metaanalysen

Die Beobachtungen der Expertin werden durch wissenschaftliche Daten untermauert. Eine umfassende Metaanalyse aus dem Jahr 2017 mit über 50.000 Teilnehmenden aus zehn Ländern fand einen signifikanten Zusammenhang zwischen Pornokonsum und einer geringeren sexuellen sowie partnerschaftlichen Zufriedenheit bei Männern. Diese Erkenntnisse wurden durch eine weitere Metaanalyse aus dem Jahr 2025 bestätigt, die einen negativen statistischen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Pornografie und der sexuellen Zufriedenheit nachwies. Wichtig ist jedoch die Differenzierung: Dies bedeutet nicht zwingend, dass Pornos die alleinige Ursache für sexuelle Probleme sind. Dennoch zeigt sich, dass die ständige Verfügbarkeit neuer Reize ohne Risiko eine Gewöhnung an visuelle Stimulation und bestimmte Masturbationstechniken fördert.

Psychologische Belastung für Partnerinnen

Die Folgen dieser Dynamik belasten die betroffenen Partnerinnen erheblich. Viele Frauen nehmen den fehlenden Wunsch des Partners nach gemeinsamem Sex als persönliche Abweisung wahr und zweifeln an ihrer eigenen Attraktivität. Roidinger erläutert, dass der Umstand, dass der Partner sehr wohl Lust hat, diese aber nicht auf die gemeinsame Intimität richtet, doppelt kränkend wirkt. Das Gefühl, ersetzt zu werden, verstärkt sich, wenn Heimlichkeiten hinzukommen. Gelöschte Browserverläufe oder Ausreden verletzen die Partnerin oft mehr als die Pornografie selbst. Dieser Prozess führt dazu, dass die Frauen zunehmend auf körperliche Nähe verzichten. Die Beziehung entartet häufig zu einem Nebeneinanderleben wie bei Untermietern, bis die Entdeckung der Heimlichkeit als Verrat empfunden wird.

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Kriterien für problematischen Konsum

Nicht jeder Mann, der häufig Pornografie ansieht, entwickelt dadurch ein pathologisches Problem. Für Beatrix Roidinger ist die reine Häufigkeit des Konsums weniger entscheidend als die Frage der Kontrolle. Problematisch wird die Situation, wenn Betroffene sich vornehmen, den Konsum zu reduzieren, dies jedoch nicht schaffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie weitermachen, obwohl sie erkennen, dass es ihnen und ihrer Beziehung schadet. Zu den Warnsignalen gehören Situationen, in denen Erregung und Orgasmus nur noch mithilfe von Pornos möglich sind. Ebenso zählen die zunehmende Vermeidung des gemeinsamen Geschlechtsakts und der Opfertod von Schlafzeiten für die Konsumgewohnheit zu den kritischen Indikatoren, die eine therapeutische Intervention notwendig machen.

Therapeutische Wege zur Wiederherstellung der Lust

Es gibt gute Nachrichten: Das sexuelle Verlangen kann sich laut Roidinger wieder verändern. Eine einfache Nüchternheitsphase reicht dabei meist nicht aus. Der Mann muss seine Erregung auf neuartige Weise kennenlernen. Dies geschieht durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität jenseits digitaler Reize. Konkrete therapeutische Maßnahmen beinhalten das Masturbieren ohne pornografische Hilfen, ein langsamerer Umgang mit dem eigenen Körper und eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Empfindungen. Auch die Beziehung als Ganzes benötigt neue Aufmerksamkeit. Sex beginnt für die Expertin lange vor dem Bett. Aufmerksamkeit füreinander, Neugierde und der gemeinsame Wunsch, neue Erfahrungen zu machen, sind die Fundamente, auf denen die gemeinsame Lust wieder aufbauen kann.