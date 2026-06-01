Sexistische Äusserung kostet Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo 60'000 Franken

Adolfo Daniel Vallejo muss für seine sexistische Äusserung nach seiner Niederlage am French Open eine empfindliche Geldstrafe zahlen.

Adolfo Daniel Vallejo muss für seine sexistische Äusserung nach seiner Niederlage am French Open eine empfindliche Geldstrafe zahlen. Die Turnierdirektorin Amélie Mauresmo verkündete, dass der Paraguayer 65'000 Euro (knapp 60'000 Franken) zahlen muss.

Das Grand-Slam-Turnier in Paris verurteilte in diesem Zusammenhang 'jegliche sexistische Äusserung' aufs Schärfste und kündigte eine Geldstrafe an. Vallejo hatte nach seiner dramatischen Fünfsatzniederlage in der zweiten Runde gegen den Franzosen Moïse Kouamé (17) zum Tennis-Magazin 'Clay' gesagt: 'Ein solches Match muss von einem Mann geleitet werden, für eine Frau ist das sehr schwierig.

' In dem knapp fünfstündigen Match auf dem Court Suzanne Lenglen war die Stimmung aufgeheizt, die vielen Franzosen auf den Rängen hatten mächtig Stimmung für ihren Jungstar Kouamé gemacht. Bei diesen Bedingungen brauche man 'viel Kraft, um gegen die Zuschauer anzukommen', meinte Vallejo. Der Tennisprofi hat sich für seine Aussagen bereits in den sozialen Medien entschuldigt. Er sei 'sehr aufgebracht und emotional aufgewühlt' gewesen, schrieb Vallejo bei Instagram.

Seine Aussagen seien aber falsch interpretiert worden: 'Ich möchte ausserdem klarstellen, dass ich ihr die Niederlage nicht anlaste, sie hat während des gesamten Spiels eine gute Leistung gezeigt.





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