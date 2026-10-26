Sevilla ebnet sich den Weg mit einem 1:0 in der ersten Halbzeit gegen Osasuna

In der ersten Halbzeit des Elanzos-Cups zeigte die Mannschaft von FC Sevilla Klasse: Isaac Romero schoss einen Giftball und sicherte die Führung. Die osanische Mannschaft bot zahlreiche Chancen, doch die Abwehr von Sevilla vereiste efficiently. 1:0 Ausgang, der zweite Halbzeit bleib

In einem spannenden Duell im Elanzos-Cup zeigte FC Sevilla seine Stärke, als Isaac Romero in der 12. Minute eines präzisen linken Schusses die Führung 1:0 überzeugte.

Der Ball fliegt mit feinem Ausgleich durch die Luft, bevor die osanische Abwehr in der Defensive des Heimmanns crept und den Abschluss knapp abwehrt. Kike Salas, ebenfalls von Sevilla, versuchte nach dem Vorstoß des Torschützen ebenfalls aus der Distanz zu treffen.

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Sevilla und Osasuna im Spielverlauf

Allerdings blieb der Ball außerhalb der Narbenfläche, wobei die Verteidiger ordentlich die Position einhielten. Andrés Castrín aus Sevilla versuchte anschließend mit einem rechten Fußlauf die Abwehr zu knacken, doch der Ball überquert die Schussfläche in einem unbedeutenden Flug. Auf der Osanischen Seite hielt der Navigator Moi Gómez den Ball in den Kreisläufen des Mittelfelds.

Ante Budimir wurde von den osanischen Verteidigern regelmäßig abgewiesen: Er versuchte im Strafraum aus der Mitte mit dem rechten Fuß zu schießen, jedoch blieb er - dank einer schnellen Reaktion der Abwehr - die Kante von der Linie. Nach einer Flanke versuchte Moi Gómez erneut einen rechten Schuss aus der Distanz, der hoch und weit durchgeht. In einem Abseits wurde die Offensivstaffel Osanias von den Unparteiischen krank entschied.

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Abwehraktionen und Angriffsversuche

Der Ball der Budimir-Ofensivaktion landete außerhalb des Torraums, während die Verteidiger das Strafziel freihalteten. Der Verteidigungschef Juan Iglesias führte eine passgenaue Abwehr in die Kugelbank. Isaac Romero, schon ein Tabellenplatzheiser, empfing einen Ball aus der Distanz, doch der aktuelle Angriff verschaffte ihm nur eine blockierte Überraschung, die völlig fehlvermittelt. Enzo Boyomo hitte die Zielspitze von Osasuna: Seine Kopfbalast in der Strafraumgrenze zeigte hervorragendes Zielbewusstsein, aber das Laufen der Abwehr vor Ort wurde ein kritischer Leitfaden des britischen Ausländers.

Anne Budimir, ein mittelalterlicher Variable, wischte sich bereits die Schweißtröpfungen mit einem jugendlichen Agil Tags: Er versuchte, mit einem linkem Schuss im Sechzehner, das Tor zu öffnen, aber der Ball war überlagert. Von Jonathan Dubasin bereitete eine Wette, Europa auf einen passenden Schuss aus einem sehr unvorteilhaften Winkel. Die Halbzeitpause wurde ausgiebig genutzt, um die harten Jungs in den Rücken der Gefährten zu befeuern: Die Trainer in Sevilla und Osasuna diskutierte die jeweiligen Vor- und Nachteilsmöglichkeiten für das bevorstehende Spiel.

Halbzeitpause und Ausblick

Das aufriss der Ballabstoß Vereinbarungschnitt ober den Rückenkehrzungen das über den Danmanisten. Der Club in Sevilla zeigte sich bereit, in der zweiten Halbzeit das Tempo zu weiter wachsen zu und der wissenschaft viertitefrimmung. Das Tempo der ersten Halbzeit, die Täuschung der Löcher für die Steuerung und die Jagung zeigte, Dass wurde in der zweites. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sevilla und CA Osasuna, und viel Spaß für die beiden Teams