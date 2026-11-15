Sesztaks Korruptionsskandal trifft Fidesz hart

Der Rücktritt von Tibor Sesztak nach dem Fund von Millionenbeträgen schwächt die Fidesz-Partei. Peter Magyars Regierung nutzt die Korruptionsermittlungen gegen die ehemalige Elite.

Der ungarische Innenminister Tibor Sesztak steht im Zentrum eines massiven Korruptionsskandal s, der die politische Landschaft in Budapest tief erschüttert. Sesztak galt lange Zeit als einer der engsten Verbündeten des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Nordosten Ungarns. Seine Festnahme im September wegen schwerer Korruptionsverdachtszeichen hat nun zu ersten politischen Konsequenzen geführt und die Glaubwürdigkeit der lange herrschenden Regierungsfaktion untergraben.

Korruption bei Volan im Fokus der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft wirft Sesztak vor, während seiner Amtszeit als Minister zwischen 2014 und 2018 das staatliche Busunternehmen Volan systematisch geschädigt zu haben. Konkret sollen bei verschiedenen Beschaffungsvorgängen Dutzende Millionen Euro durch betrügerische Handlungen verloren gegangen sein. Diese finanziellen Verluste haben erhebliche Auswirkungen auf die staatlichen Haushalte und die öffentliche Versorgungssicherheit im ländlichen Raum.

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Parteichef Boka fordert sofortigen Rücktritt

Die schockierenden Bilder von den vergrabenen Millionenbeträgen haben auch innerhalb der eigenen Reihen zu Unruhe geführt. Der Fraktionschef der Fidesz-Partei, Janos Boka, hat Sesztak am Samstag öffentlich dazu aufgefordert, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Obwohl die ungarische Gesetzgebung die Verhängung der Untersuchungshaft gegen einen Abgeordneten nicht automatisch zum Verlust des Mandats führt, wächst der Druck innerhalb der Partei massiv.

Orbans Distanzierung und fallende Umfragewerte

Viktor Orban reagierte am Samstag mit einer klaren Distanzierung auf seine eigenen Facebook-Seite. Er betonte, dass das Verhalten von Sesztak nicht den Werten der politischen Gemeinschaft entspreche. Diese öffentliche Abgrenzung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Beliebtheit der Fidesz-Partei seit dem Regierungsantritt von Peter Magyar rapide sinkt. Nach den 39 Prozent bei der Wahl im April rutschte die Partei laut jüngsten Umfragen aktuell auf nur noch 20 Prozent der Wählerstimmen ab.

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Welle der Festnahmen unter Magyars Regierung

Seit der bürgerlichen Tisza-Partei unter Peter Magyar die Wahlen deutlich gewann, ist eine neue Ära der strafrechtlichen Verfolgung eingeleitet worden. In mehreren spektakulären Fällen wurden Ermittlungen gegen hohe Funktionäre der früheren Regierung aufgenommen. Am vergangenen Mittwoch wurde zudem gegen Aron Orban, den jüngeren Bruder des ehemaligen Premierministers, die Untersuchungshaft verhängt, was die Eskalation der Konflikte zwischen der neuen Regierung und dem alten Machtelitel unterstreicht.

Zukünftige politische Konsequenzen und Verfahren

Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, wie die Fidesz-Partei mit dem internalen Druck umgeht. Es ist unklar, wie viele weitere hohe Beamte in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft einbezogen werden. Die Öffentlichkeit erwartet transparente Informationen über den Verbleib der verschollenen Gelder und eine schnelle Aufarbeitung der Vorgänge im Busverkehr. Die politische Stabilität hängt nun davon ab, wie die neue Regierung mit diesen historischen Korruptionsfällen umgeht.