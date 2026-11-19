Servette Chenôis erleidet eine deutliche 0:5-Niederlage gegen FC Barcelona in der Champions League. Der Sieg hält Barça auf Platz 1, während Servette auf Platz 15 bleibt.

Die Frauenfußballmannschaft von Servette Chenôis erleidet in der Champions League eine klare und überzeugende 0:5-Niederlage gegen den FC Barcelona. Das Spiel zeigte von Beginn an die Überlegenheit der katalanischen Mannschaften, die das Tempo diktierten und die Chancen klar verwerteten. Servette hatte große Mühe, mit dem technischen Niveau und der Intensität der Gegnerin Schritt zu halten, was sich im hohen Torunterschied wieder spiegelte.

Barcelona dominiert mit klarem Abstand zur Konkurrenz

Die Gastgeberinnen aus Katalonien waren bereits nach 32 Minuten mit einem deutlichen 3:0 in Führung gegangen. Diese Führung hätte in dieser Phase des Spiels sogar noch höher ausfallen können, da Servette defensive Fehler machte. Den einzigen Punkt, an dem es den Katalaninnen mangelte, war die konsequente Abrechnung der erarbeiteten Chancen, was jedoch die Dominanz nicht schmälerte.

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Abwehrfehler und Abseitssituationen prägen das Spiel

In der 40. Minute keimte bei den Genferinnen Hoffnung auf, als die Polin Magdalena Sobal nach einem schönen Pass in die Tiefe den Ball hinter Keeperin Cata Coll versenken konnte. Die Freude über den Anschlusstreffer war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Treffer aufgrund einer knappen Abseitsstellung nicht gezählt wurde. Dies war ein entscheidender Moment, der den weiteren Spielverlauf negativ für Servette beeinflusste.

Am Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Genferinnen, offensiver aufzutreten und mehr Raum im Mittelfeld zu gewinnen. Doch während sie sich mehr zutrauten, gelang ihnen der Durchbruch nicht. Barcelona hingegen nutzte die verbliebenen Offensivmöglichkeiten effektiv, um den Vorsprung weiter auszubauen und die Partie endgültig zu entscheiden.

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Clàudia Pina zeichnet sich mit Doppelpack aus

Die 56. Minute brachte erneut Enttäuschung für Servette, als Esmee Brugts ihr zweites Tor erzielte. Auch dieser Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition aberkannt, was die Frustration bei den Genferinnen weiter verstärkte. Das erste offiziell zählende Tor der zweiten Hälfte fiel in der 62. Minute durch einen Foulelfmeter, der das 4:0 besiegelte.

Nach der Elfmeter-Gratulation ließ FC Barcelona das Tempo etwas sinken, um die Ergebnisse zu schützen. Dennoch gelang Clàudia Pina in der 77. Minute das fünfte Tor des Spiels. Im Gegensatz zu den vorherigen Treffern zählte dieser Treffer, da keine Abseitsposition vorlag. Pina hatte damit bereits ihr erstes Tor erzielt und den Grundstein für eine persönliche Glanzleistung gelegt.

Positionierungen in der Champions League Tabelle

In der 88. Minute vervollständigte Clàudia Pina ihr Hattrick, was den Endstand von 0:5 besiegelte. Barcelona bleibt dank dieses souveränen Sieges an der Tabellenspitze der Champions League. Für Servette Chenôis bedeutet die Niederlage, dass das Team auf einem Sieg in der Gruppe verharrt und mit dem Zwischenrang 15 von 18 Teams absitzt.

Die Leistung von Sydney Schertenleib auf der rechten Außenbahn fiel ebenfalls auf, da sie auf einer für sie ungewohnten Position spielte. Trotzdem konnte die Schweizernationalspielerin die defensive Überlegenheit von Barcelona nicht aufhalten. Das Spiel zeigte eindeutig, dass zwischen den beiden Mannschaften in der aktuellen Form noch Welten liegen.