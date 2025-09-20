Servette scheitert im Schweizer Cup erneut – Yverdon sorgt für Überraschung

Servette verliert in der zweiten Runde des Schweizer Cups gegen Yverdon. Die Niederlage verschärft die Krise des Teams nach dem Ausscheiden im Europacup und dem ersten Saisonsieg in der Super League. Yverdon zeigt eine starke Leistung und setzt sich verdient durch.

Servette scheitert zum zweiten Mal in Folge in der zweiten Runde des Schweizer Cup s. Nachdem sie im letzten Jahr gegen den FC Schaffhausen verloren hatten, unterlagen die Genfer diesmal dem Super-League-Absteiger Yverdon . Diese Niederlage verschärft die aktuelle Krise des Teams weiter. Obwohl Servette am Mittwoch in der Super League mit einem 2:0-Sieg gegen Sion den ersten Saisonsieg feiern konnte, folgte nach dem Ausscheiden im Europacup nun die nächste Enttäuschung im Pokalwettbewerb.

Der Sieg Yverdons war absolut verdient. Die Waadtländer waren nach einem guten Start der Gäste über weite Strecken des Spiels das bessere Team. In der 52. Minute wurde ein vermeintlicher Führungstreffer wegen Abseits aberkannt. Sechs Minuten später, in der 58. Minute, fiel dann das Tor. Helios Sessolo zog im Strafraum ab und traf zum 1:0. Servette-Torhüter Jérémy Frick sah bei diesem Treffer nicht gut aus. Das Spielgeschehen war von zahlreichen vergebenen Chancen und knappen Entscheidungen geprägt, was die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrechterhielt. \Das 2:0 für Yverdon wurde in der 75. Minute erzielt, wobei der Ball zum dritten Mal im Tor von Servette landete. Antonio Marchesano erzielte ein sehenswertes Tor, stand aber knapp im Abseits, so dass der Treffer nicht zählte. Servette erhielt kurz darauf eine hochkarätige Ausgleichschance. Der 17-jährige Jamie Atangana kam im Strafraum frei zum Abschluss, setzte seinen Schuss jedoch am Tor vorbei. In den Schlussminuten versuchte Servette vergeblich, den Ausgleich zu erzielen. Dem Team von Trainer Jocelyn Gourvennec war das fehlende Selbstvertrauen nach dem schwachen Saisonstart deutlich anzumerken. Am Ende durfte der Drittplatzierte der Challenge League jubeln, was die Überraschung perfekt machte. \Die Niederlage gegen Yverdon markiert einen weiteren Rückschlag für Servette in einer Saison, die bisher von Höhen und Tiefen geprägt ist. Nach dem vielversprechenden Sieg gegen Sion scheint der Pokalaus das Team erneut in eine schwierige Situation zu bringen. Die fehlende Konstanz und das mangelnde Selbstvertrauen sind offensichtlich und müssen dringend angegangen werden, um die Saisonziele zu erreichen. Der Sieg von Yverdon unterstreicht die Leistungsdichte im Schweizer Fussball und zeigt, dass auch Teams aus tieferen Ligen in der Lage sind, etablierte Mannschaften zu besiegen. Die Cup-Auslosung und die Resultate der bisherigen Spiele deuten auf eine interessante und unberechenbare Saison im Schweizer Cup hin. Die Fans von Servette müssen nun hoffen, dass das Team schnell die Kurve kriegt und sich auf die verbleibenden Wettbewerbe konzentriert. Die Analyse der Partie und die daraus resultierenden Lehren werden entscheidend sein, um die kommenden Spiele erfolgreich zu gestalten und die Saisonziele zu erreichen. Der Pokalwettbewerb hat gezeigt, dass Überraschungen möglich sind und dass die Leidenschaft und der Kampfgeist jedes Team im Fussball entscheidend sind





