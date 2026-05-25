Servette Chênois gewinnt Playoff-Hinspiel und führt Meisterpokal-Rückspiel an

Servette Chênois hat den Meisterpokal-Rückspiel in Genf gewonnen und einen Schritt auf den Titelgewinn gemacht. Im Hinspiel des Playoff-Finals gewannen die Genferinnen auswärts bei Titelverteidiger YB mit 2:1 und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Qualifikationssieger Servette Chênois ist auf dem Weg, den Meisterpokal nach einem Jahr Absenz wieder nach Genf zu holen. Im Hinspiel des Playoff-Finals gewannen die Genferinnen auswärts bei Titelverteidiger YB mit 2:1 und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Im gut besetzten Wankdorf trafen zwei Teams aufeinander, die bisher alle Playoff-Partien für sich entschieden hatten. Mit dem Selbstvertrauen im Rücken trotzten sie dann auch der Hitze und zeigten eine attraktive, schnell geführte Partie. Frühe Führung für Servette Für das erste Ausrufezeichen sorgte Therese Simonsson bereits in der 5. Minute.

Die Schwedin stellte mit einem Freistoss aus grosser Distanz einmal mehr Servettes Standardstärke unter Beweis. Ihre wohl als Flanke gedachte Hereingabe flog an allen vorbei und ohne weitere Berührung zum frühen 1:0 für Servette ins Netz. Im Anschluss verpasste Maja Jelcic nach einem Fehler in der Genfer Abwehr den schnellen Ausgleich. YB blieb bemüht, war aber darauf bedacht, hinten nicht noch mehr zuzulassen.

Gefährlich wurde es so vor dem Tor von Goalie Amanda Brunholt nur selten – wenn, dann nach weiteren stehenden Bällen. Später Penalty für YB Im 2. Durchgang stand dann erneut Simonsson zweimal im Mittelpunkt. Einmal im gegnerischen, einmal im eigenen Strafraum: In der anschliessenden zehnminütigen Nachspielzeit versuchte YB noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen.

Dieser fiel jedoch trotz einer Druckphase nicht. Servette reist damit mit einem knappen Auswärtssieg und dem Ein-Tore-Vorsprung wieder nach Hause. Am Freitagabend fällt die Entscheidung um den Meistertitel. Das Rückspiel in Genf steigt um 19:00 Uhr, bei SRF sind Sie auch dann wieder live mit dabei. Übersicht Women's Super Leagu





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