Serienmörder Ted Bundy ist auch im Fall Melissa Ann Smith identifiziert - DNA-Abgleich brachte den Durchbruch

Nach 52 Jahren wurde der Serienmörder Ted Bundy im Mordfall der 17-jährigen Melissa Ann Smith überführt. Ein DNA-Abgleich bestätigte seine Schuld in diesem jahrzehntelang ungelösten Verbrechen. Ein weiterer verdächtiger Fall in Utah, der 1974 stattfand, wird nun ebenfalls auf eine Verbindung zu Bundy untersucht.

Serienmörder Ted Bundy wurde im Fall der 17-jährigen Melissa Ann Smith als Täter identifiziert. Ein DNA-Abgleich brachte den Durchbruch in dem jahrzehntelang ungelösten Fall, wie die Ermittlungsbehörden auf einer Pressekonferenz verkündeten.

Zuvor wurden zwei Mordfälle in Utah miteinander in Verbindung gebracht, bei denen es auffällige Ähnlichkeiten im Tatmuster gab. Letztlich konnte Bundy auch im zweiten Fall posthum als Täter überführt werden. Ein weiterer Fall aus Utah, der seit 1974 ungelöst ist, zeigt ebenfalls Anzeichen, die zu Bundy führen. Die Ermittlungen laufen weiter.