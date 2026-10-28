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Serienmörder Ted Bundy ist auch im Fall Melissa Ann Smith identifiziert - DNA-Abgleich brachte den Durchbruch

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Serienmörder Ted Bundy ist auch im Fall Melissa Ann Smith identifiziert - DNA-Abgleich brachte den Durchbruch
Ted Bundy · Serienmörder · DNA-Abgleich
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Nach 52 Jahren wurde der Serienmörder Ted Bundy im Mordfall der 17-jährigen Melissa Ann Smith überführt. Ein DNA-Abgleich bestätigte seine Schuld in diesem jahrzehntelang ungelösten Verbrechen. Ein weiterer verdächtiger Fall in Utah, der 1974 stattfand, wird nun ebenfalls auf eine Verbindung zu Bundy untersucht.

Serienmörder Ted Bundy wurde im Fall der 17-jährigen Melissa Ann Smith als Täter identifiziert. Ein DNA-Abgleich brachte den Durchbruch in dem jahrzehntelang ungelösten Fall, wie die Ermittlungsbehörden auf einer Pressekonferenz verkündeten.

Zuvor wurden zwei Mordfälle in Utah miteinander in Verbindung gebracht, bei denen es auffällige Ähnlichkeiten im Tatmuster gab. Letztlich konnte Bundy auch im zweiten Fall posthum als Täter überführt werden. Ein weiterer Fall aus Utah, der seit 1974 ungelöst ist, zeigt ebenfalls Anzeichen, die zu Bundy führen. Die Ermittlungen laufen weiter.

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Neue DNA-Analysen haben ergeben, dass der 1989 hingerichtete Serienmörder Ted Bundy auch für den Tod der damals 17-jährigen Melissa Ann Smith aus Utah verantwortlich ist. Die Übereinstimmung der DNA-Spuren wurde durch den Fall Laura Ann Aime ermöglicht, wodurch die Behörden am 52. Jahrestag des Leichenfundes Gewissheit schufen und eine jahrzehntelange Ungewissheit für die Angehörigen beendet wurde.

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