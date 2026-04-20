Serie von Verkehrsunfällen im Kanton Luzern fordert sieben Verletzte

Ein unruhiges Wochenende im Kanton Luzern: Sieben Personen wurden bei einer Serie von Verkehrsunfällen verletzt. Neben schweren Kollisionen kam es zu zahlreichen Sachschäden.

Ein ereignisreiches Wochenende hat im Kanton Luzern für zahlreiche Rettungseinsätze gesorgt. Die Luzern er Polizei meldete eine Serie von Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt sieben Personen unterschiedliche Verletzungen erlitten. Besonders schwerwiegend war der Vorfall am Freitagnachmittag in Udligenswil. Gegen 15.45 Uhr kam es an der Einmündung zur Luzern erstrasse zu einem folgenschweren Zusammenstoss zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer.

Der Zweiradfahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst 144 in ein Spital eingeliefert werden. Nur wenige Stunden später ereigneten sich in Schötz und im Stadtgebiet von Luzern weitere Unfälle, bei denen eine Velofahrerin stürzte und ein Fussgänger auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst wurde. Beide Unfallopfer mussten medizinisch im Krankenhaus betreut werden. Der Samstag war geprägt von weiteren Kollisionen, die nicht nur Personenschäden, sondern auch erhebliche Sachschäden zur Folge hatten. Am frühen Morgen kam es auf der Surseestrasse zu einem seitlich-frontalen Zusammenstoss zweier Fahrzeuge, bei dem eine Lenkerin leicht verletzt wurde. Der geschätzte Sachschaden belief sich bei diesem Unfall auf beachtliche 80.000 Franken, wobei beide Autos einen Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten. Im weiteren Tagesverlauf stürzte in Sursee ein E-Bike-Fahrer aufgrund eines plötzlichen gesundheitlichen Zwischenfalls, während in Mauensee eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem anderen Wagen kollidierte. Auch hier blieb es glücklicherweise bei leichten Verletzungen, obwohl die Wucht des Aufpralls einen Sachschaden von rund 10.000 Franken verursachte. Die Unfallserie setzte sich am Samstagnachmittag in der Region Willisau fort, als ein Motorradfahrer ein Bremsmanöver vor einem Kreisverkehr zu spät bemerkte. Durch den Aufprall auf das Heck eines PKW kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die ebenfalls einen Spitalaufenthalt erforderlich machten. Diese Häufung an Verkehrsunfällen erinnert eindringlich daran, wie wichtig Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Strassenverkehr sind. Die Polizei mahnt angesichts dieser Vorfälle zu erhöhter Vorsicht, insbesondere bei unübersichtlichen Einmündungen und in belebten Kreisverkehren. Während die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen in einigen Fällen noch andauern, zeigt die Bilanz des Wochenendes die Verletzlichkeit aller Verkehrsteilnehmer auf den Strassen des Kantons Luzern. Die Behörden appellieren an alle Fahrzeuglenker, ihre Geschwindigkeit stets den aktuellen Strassenverhältnissen anzupassen und auf unvorhersehbare Manöver anderer Verkehrsteilnehmer wie Fussgänger oder Velofahrer gefasst zu sein





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