Serena Williams feiert Comeback-Sieg im Doppel am Queen's Club

Die Tennis-Legende Serena Williams kehrt mit einem Erfolg auf die Tour zurück. An der Seite von Victoria Mboko gewinnt sie ihr erstes Match nach dem Rücktritt und blickt bereits auf Wimbledon.

Serena Williams hat ihr viel beachtetes Comeback auf der professionellen Tennis -Tour mit einem Sieg im Doppel eingeläutet. Im Londoner Queen's Club trat sie an der Seite der 25 Jahre jüngeren Kanadierin Victoria Mboko an und besiegte die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez aus den USA und Erin Routliffe aus Neuseeland klar mit 7:6 (7:2) und 6:2.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zeigte damit bereits kurz nach ihrem Rücktritt, dass sie das Gewinnen nicht verlernt hat. Williams erklärte mit einem Lächeln, der Grund für ihr Comeback sei einfach gewesen: "Ich hatte nicht Besseres zu tun. Ich war es leid, zu Hause rumzusitzen.

" Sie betonte, wie viel Spaß es gemacht habe, mit der jungen Mboko zu spielen, und dass sich die Partie "so natürlich" angefühlt habe. Ihre Teilnahme in London war ermöglicht worden durch eine Wildcard, die ihr die Turnierleitung ausgestellt hatte. Bereits im Vorfeld hatte Williams den Queen's Club als den perfekten Ort bezeichnet, um das nächste Kapitel ihrer Karriere zu beginnen.

"Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten", so die ehemalige Weltranglistenerste. Der Sieg ist ein vielversprechender Auftakt für ihre weiteren Pläne, denn bereits in der kommenden Woche plant Williams einen Start beim Rasen-Turnier in Berlin. Beide Veranstaltungen dienen als unmittelbare Vorbereitung auf den traditionellen Rasen-Klassiker in Wimbledon, der Ende Juni beginnt.

Es wird daher als sehr wahrscheinlich erachtet, dass Williams auch an der Church Road antritt, wo sie in ihrer glorreichen Karriere bereits siebenmal den Einzeltitel gewann. Williams gilt für viele Beobachter als die beste Tennisspielerin aller Zeiten, obwohl die Australierin Margaret Court offiziell einen Major-Titel mehr vorweisen kann. Ihr ursprünglicher Rücktritt nach den US Open 2022 war von einer emotionalen Abschiedstour begleitet; knapp ein Jahr später gebar sie ihr zweites Kind.

In ihrer Laufbahn führte sie die Weltrangliste insgesamt 319 Wochen an und gewann 73 Einzeltitel auf der WTA-Tour. Ihre ältere Schwester Venus Williams ist weiterhin sporadisch auf der Tour aktiv





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