Serbian Trio Faces Court as Gstaad Outsourcing Case

Three Serbian citizens were indicted for human trafficking and forced labor of women they referred to as 'housekeepers' in the ski resort town of Gstaad and the adjacent ski area, Landwasser. The indictment alleges that from 2006 through 2019, they lured 40 Serbian women to Switzerland, paid them meager wages, and forced them to work daily, seven days a week, with limited movement for up to sixteen hours per day.

In der Ferienregion Gstaad sollen Frauen jahrelang ausgebeutet worden sein. Ehemalige Putzkräfte in Serbiens Oberland werden als Menschenhändler angehalten. In Gstaad stehen drei Familienmitglieder aus Serbien vor Gericht, denen Menschenhandel und Ausbeutung vorgeworfen wird.

Ein serbisches Trio steht in Thun vor Gericht wegen Menschenhandels. Laut Anklage mussten die Frauen unter schlechten Bedingungen bis zu 16 Stunden täglich und sieben Tage pro Woche arbeiten. Die Ferienregion rund um Gstaad im Berner Oberland gilt als Hotspot der Schönen und Reichen. Doch hinter den Chalet- und Hotelfassaden, wo der Jetset es sich gut gehen lässt, schwärmt ein Geschäft mit Billig-Haushaltskräften.

Ein Prozess dauert mehrere Tage an, ein Urteil wird Mitte Juni erwartet





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