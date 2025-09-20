Sensationelle Entdeckung: Manul-Katze erstmals in fast 5000 Metern Höhe im indischen Himalaya dokumentiert

Der WWF Indien dokumentiert erstmals die schwer fassbare Manul-Katze im indischen Himalaya in fast 5000 Metern Höhe und entdeckt weitere Wildkatzenarten. Ein Durchbruch für den Naturschutz und ein Zeichen für die Artenvielfalt des östlichen Himalaya.

Der WWF Indien hat in Arunachal Pradesh, einem Bundesstaat im Nordosten Indiens, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Erstmals wurde die schwer fassbare Manul-Katze , auch bekannt als Pallaskatze , mithilfe von Fotofallen in schwindelerregender Höhe von fast 5000 Metern im Himalaya dokumentiert. Diese bemerkenswerte Leistung ist ein bedeutender Meilenstein für den Naturschutz und unterstreicht die enorme Artenvielfalt und die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems in dieser abgelegenen Region.

Die Aufnahmen der scheuen Wildkatze, die zwischen Juli und September 2024 in den Hochgebirgsregionen Tawang und West Kameng entstanden, sind ein Zeugnis des Engagements des WWF Indien für die Erforschung und den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume.\Die Expedition lieferte nicht nur exklusive Bilder der Manul-Katze, sondern erbrachte auch den Nachweis des Vorkommens von Schneeleoparden, Nebelpardern, Leoparden, Leopardkatzen und Marmorkatzen. Die Dokumentation dieser verschiedenen Wildkatzenarten, viele davon in Höhenlagen, die zuvor noch nie in Indien verzeichnet wurden, ist ein weiterer Beweis für die biologische Vielfalt und die Gesundheit des Ökosystems im östlichen Himalaya. Ein Nebelparder wurde in einer Höhe von 4650 Metern, ein Leopard in 4600 Metern und eine Marmorkatze in über 4300 Metern fotografiert. Diese Funde bestätigen die These der Forscher, dass das Ökosystem im östlichen Himalaya außergewöhnlich widerstandsfähig ist. Die Pallaskatze, die weltweit nicht als gefährdet gilt, ist aufgrund ihres scheuen Verhaltens und ihrer versteckten Lebensweise extrem schwer nachzuweisen. Das Vorkommen dieser Art im indischen Himalaya erweitert das bisher bekannte Verbreitungsgebiet und unterstreicht die Bedeutung der Region für den Schutz dieser faszinierenden Wildkatze.\Die Forscher des WWF Indien, angeführt von Rishi Kumar Sharma, Leiter Wissenschaft und Naturschutz im Himalaya-Programm, betonen die Notwendigkeit, die Bemühungen um Forschung und Schutz in dieser sensiblen Region zu verstärken. Trotz ihrer Abgeschiedenheit sind die Ökosysteme im östlichen Himalaya durch verschiedene Faktoren bedroht, darunter der Klimawandel, Überweidung und Infrastrukturprojekte. Die kürzlich dokumentierte Anwesenheit des Manuls neben anderen Wildkatzenarten unterstreicht die Bedeutung dieser Region für den Artenschutz. Sharma beschreibt die Landschaft als einen außergewöhnlichen Reichtum, da sie nicht nur Schneeleoparden und Nebelparder, sondern auch Marmorkatzen und nun die Manul-Katze beherbergt. Der WWF Indien fordert daher weitere Investitionen in die Erforschung, den Schutz und die nachhaltige Entwicklung dieser wertvollen Ökosysteme, um die einzigartige Artenvielfalt für zukünftige Generationen zu erhalten. Die Ergebnisse der Expedition verdeutlichen die Notwendigkeit, die Schutzbemühungen zu intensivieren, um die Artenvielfalt im östlichen Himalaya langfristig zu bewahren und die Auswirkungen des Klimawandels sowie anderer Bedrohungen zu mindern. Die Entdeckung der Manul-Katze ist ein wichtiger Anstoß für verstärkte Naturschutzmaßnahmen in dieser Region





bluenews_de / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Manul-Katze Pallaskatze WWF Indien Himalaya Artenschutz

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

LA-WM: Vorlauf über 5000 m - Kein Finalplatz für LobaluDominic Lobalu muss in seinem Vorlauf mit Rang 11 vorliebnehmen und verpasst damit die Qualifikation für den Final.

Weiterlesen »

Werro läuft als Zweite in den Final über 800 m ++ Lobalu verpasst Final über 5000 mAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Rüti ZH: Algerier (20) bei Einbruch überrascht – Flucht endet mit Sturz aus 11 Metern HöheIn Rüti ZH stürzte ein Einbrecher bei der Flucht aus 11 Metern auf ein Bahntrasse. Er wurde schwer per Helikopter ins Spital geflogen.

Weiterlesen »

Sensationelle Entdeckung: Höckerschneckenfisch erobert YouTube – Orcas in der Straße von GibraltarEin Video über den neu entdeckten Höckerschneckenfisch begeistert die Zuschauer mit über 380.000 Aufrufen. Gleichzeitig beleuchtet die Nachricht die zunehmenden Interaktionen zwischen Orcas und Schiffen in der Straße von Gibraltar, mit Berichten direkt vor Ort.

Weiterlesen »

LA-WM: Medaillenentscheidungen - Chebet schafft das Double – Hall triumphiert im SiebenkampfDie Kenianerin holt nach Gold über 10'000 m auch über 5000 m Gold.

Weiterlesen »