Sensation in London: Sawe und Kejelcha brechen Marathon-Weltrekord!

Sebastian Sawe und Yomif Kejelcha haben beim London Marathon den Marathon-Weltrekord gebrochen und eine neue Ära im Marathonlauf eingeläutet. Die Leistungen von Jacob Kiplimo waren ebenfalls beeindruckend.

Die Erwartungen, dass beim diesjährigen London Marathon der Streckenrekord fallen könnte, waren hoch. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld versprach ein schnelles Rennen, doch die Leistungen von Sebastian Sawe , Yomif Kejelcha und Jacob Kiplimo in der britischen Hauptstadt übertrafen selbst die kühnsten Vorstellungen.

Es war das schnellste Marathonrennen der Geschichte, in dem alle drei Läufer die bisherige Weltrekordzeit von Kelvin Kiptum unterboten. Kiptum, der tragischerweise 2024 bei einem Autounfall ums Leben kam, galt als der wahrscheinlichste Kandidat, die magische 2-Stunden-Marke zu durchbrechen. In London gelang dies nun gleich zwei Athleten: Sawe und Kejelcha. Sawe zeigte seine Begeisterung: «Als ich die Zeit sah, war ich überwältigt.

Ich möchte mich bei den Zuschauern bedanken, ihre Unterstützung war enorm. Was ich heute erreicht habe, ist nicht nur mein Verdienst, sondern das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengung aller hier in London. » Im Schatten des neuen Weltrekords gerieten die beeindruckenden Leistungen von Kejelcha und Kiplimo fast in Vergessenheit. Der amtierende und ehemalige Rekordhalter im Halbmarathon bewiesen eindrucksvoll, dass sie auch über die volle Marathon-Distanz zu Höchstleistungen fähig sind.

Besonders hervorzuheben ist Kejelcha, der bei seinem Marathon-Debüt (! ) den alten Weltrekord ebenfalls deutlich unterbot. Sawe hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass er zu solchen Zeiten fähig ist. Sein Marathon-Debüt im Dezember 2023 in Valencia gewann er in einer Zeit von 2:02:05 Stunden.

Nur Kiptum war bei seinem ersten Marathon schneller als der Kenianer. Auch im Vorjahr in London und im September in Berlin konnte sich Sawe als Sieger feiern lassen. Ein bemerkenswertes Detail des Rennens war, dass Sawe die zweite Hälfte des Marathons deutlich schneller lief als die erste. Er benötigte für die letzten 21,1 Kilometer lediglich 59:01 Minuten.

Diese Zeit hätte bis 2005 sogar den Weltrekord im Halbmarathon bedeutet. Die Leistung wird auch durch die fortschrittliche Technologie der Laufschuhe unterstützt. Die rasante Entwicklung der Laufschuhe hat der Leichtathletik, insbesondere auf der Straße, einen enormen Aufschwung gegeben. Der Siegerschuh von Sawe wog weniger als 100 Gramm und verfügte über eine integrierte Carbon-Platte, die die Energierückgabe verbessert und dem Läufer bei jedem Schritt mehr Vortrieb verleiht.

Allerdings gibt es auch Grenzen für diese Entwicklung. Der Leichtathletik-Weltverband hat ab Januar 2020 die maximale Sohlenhöhe für Straßenlaufschuhe auf 40 mm begrenzt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Regelung Sawe in Zukunft von weiteren Rekordversuchen abhalten wird. Die Kombination aus außergewöhnlichem Talent, optimaler Vorbereitung und modernster Technologie hat in London ein historisches Ereignis geschaffen, das die Marathonwelt nachhaltig prägen wird.

Die Leistungen von Sawe, Kejelcha und Kiplimo sind ein Beweis für das menschliche Potenzial und die ständige Weiterentwicklung im Sport. Der London Marathon hat einmal mehr gezeigt, dass er ein Schauplatz für außergewöhnliche sportliche Leistungen ist und die Athleten zu Höchstleistungen anspornt





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