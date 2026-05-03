Sensation in der Schweiz: FC Thun wird Meister 2025/2026!

Der FC Thun hat Geschichte geschrieben und sich als Aufsteiger zum Schweizer Meister gekrönt. Eine Sensation, die an andere große Underdog-Geschichten im europäischen Fußball erinnert.

Der FC Thun hat eine historische Leistung vollbracht und sich sensationell zum Schweiz er Meister der Saison 2025/2026 gekrönt. Dieser Triumph ist von besonderer Bedeutung, da noch nie zuvor ist es einem Verein gelungen, direkt nach dem Aufstieg in die Super League den Meister titel zu gewinnen.

Die Geschichte des FC Thun reiht sich somit in eine beeindruckende Liste von Underdog-Erfolgen im europäischen Fußball ein, die zeigen, dass mit Leidenschaft, Teamgeist und kluger Strategie auch vermeintlich kleinere Vereine die Spitze erreichen können. Es ist eine Geschichte, die Fußballfans weltweit begeistert und die Werte des Sports – Einsatz, Zusammenhalt und Überraschung – in den Vordergrund stellt.

Der Aufstieg Thuns ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Symbol für die Möglichkeit, dass Träume wahr werden, selbst wenn die Ausgangslage alles andere als günstig erscheint. Die Berner Oberländer haben bewiesen, dass mit harter Arbeit und dem Glauben an die eigene Stärke Großes erreicht werden kann. Um die Einzigartigkeit des Erfolgs von Thun zu verdeutlichen, lohnt sich ein Blick auf andere bemerkenswerte Underdog-Geschichten aus Europa.

Leicester City sorgte 2015/2016 für eine der größten Sensationen der Premier League-Geschichte, indem sie trotz anfänglicher Zweifel den Meistertitel gewann. Jamie Vardy, der Stürmer, der in dieser Saison herausragte und sich einen Platz im englischen Nationalteam sicherte, war ein Schlüsselspieler für den Erfolg. Auch der 1. FC Kaiserslautern schrieb 1998 Fußballgeschichte, als er direkt nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga den Meistertitel holte.

Ciriaco Sforza, eine Schweizer Legende, führte das Team als Captain zum Erfolg. Deportivo La Coruña überraschte zur Jahrtausendwende, indem sie in der Saison 1999/2000 die spanische Meisterschaft gewannen und somit die Dominanz von Real Madrid und Barcelona durchbrachen. Der Verein erlebte in den folgenden Jahren eine erfolgreiche Phase mit weiteren Titeln und einer bemerkenswerten Leistung in der Champions League.

Die Liste der Underdog-Erfolge wird durch Mjällby AIF aus Schweden ergänzt, die 2025 den Meistertitel gewannen und dabei die etablierten Clubs aus Malmö und Stockholm hinter sich ließen. Ähnlich wie Thun setzte Mjällby auf ein starkes Mannschaftsgefüge, Zusammenhalt und kluges Scouting. Montpellier HSC krönte sich 2011/2012 zum französischen Meister und bewies, dass auch mit begrenzteren finanziellen Mitteln der Erfolg möglich ist.

Trotz der Konkurrenz durch finanzstärkere Vereine wie Olympique Marseille, Olympique Lyon und Paris Saint-Germain zeigte Montpellier, dass Teamgeist und Leidenschaft entscheidende Faktoren für den Erfolg sind. Diese Beispiele zeigen, dass der Fußball oft für Überraschungen gut ist und dass der Glaube an die eigene Stärke und der Zusammenhalt im Team auch vermeintlich kleinere Vereine zu großen Erfolgen führen können.

Der FC Thun hat sich somit in eine illustre Runde von Underdog-Meistern eingeschrieben und eine Geschichte geschrieben, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Erfolg des FC Thun ist ein Beweis dafür, dass im Fußball alles möglich ist und dass mit Leidenschaft, Teamgeist und harter Arbeit auch die größten Herausforderungen gemeistert werden können





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