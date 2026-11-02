Sennwald: Zentralisierung der Urnen ab 2027 im Rathaus Frümsen

Die Gemeinde Sennwald bündelt ab dem 1. Januar 2027 alle Urnenwahlen im Rathaus Frümsen. Dezentrale Standorte fallen weg, um Kosten zu sparen und Prozesse zu beschleunigen.

Ab dem 1. Januar 2027 wird sich die Organisation von Wahlen in der Gemeinde Sennwald im Wahlkreis Werdenberg des Kantons St. Gallen grundlegend ändern. Die dezentrale Struktur, die es den Stimmberechtigten bisher ermöglichte, an mehreren Orten innerhalb der Gemeinde ihre Stimme abzugeben, wird abgeschafft. Künftig ist der Urnenstandort im Rathaus Frümsen der einzige verbleibende Ort für die physische Stimmabgabe in der gesamten Gemeinde.

Historische Struktur wird aufgelöst

Seit langem war es in der Gemeinde Sennwald üblich, in jedem der fünf Dörfer separate Urnenstandorte zu betreiben. Diese Praxis hatte historische Wurzeln und sollte den Zugang zur Urne für alle Bewohner vereinfachen. Die betroffenen Dörfer waren Sennwald, Sax, Haag und Salez. Neben diesen vier Standorten wurde traditionell auch im Rathaus Frümsen gewählt. Diese vierteilige Dezentralisierung war über viele Jahrzehnte hinweg der Standard für alle kantonalen und nationalen Abstimmungen in der Region. Die historische Entwicklung hatte dazu geführt, dass jede Ortschaft über eine eigene lokale Infrastruktur für den Wahlprozess verfügte. Dies spiegelte die starke lokale Identität und die traditionelle Ausrichtung der einzelnen Dörfer wider. Die Organisationsstruktur war fest in der Gemeindelogik verankert und wurde kaum infrage gestellt.

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Geringe Nutzung durch Stimmberechtigte

Trotz der langjährigen Tradition hat sich das Wahlverhalten in der Bevölkerung in den letzten Jahren signifikant gewandelt. Der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Mobilität und digitaler Vernetzung hat auch den Umgang mit Wahlen verändert. Immer mehr Stimmberechtigte ziehen es vor, ihre Stimme brieflich oder auf elektronischem Wege abzugeben. Statistiken zeigen, dass aktuell nur noch rund fünfzig Stimmberechtigte pro Wahlsonntag im gesamten Gemeindegebiet den Weg an die Urne antreten. Diese Zahl ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten drastisch gesunken. Der Rückgang der physischen Stimmabgabe ist Teil eines überregionalen Trends, der sich in vielen Schweizer Gemeinden beobachten lässt. Die niedrige Zahl der Urnenwähler macht die Aufrechterhaltung der komplexen dezentralen Struktur zunehmend unlogisch. Die Kosten-Nutzen-Rechnung hat sich ins Negative gewendet, da der Aufwand die tatsächliche Nutzung bei weitem übersteigt.

Organisatorische Optimierung beschlossen

Der Gemeinderat hat die Situation genau analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass der bestehende Zustand nicht mehr nachhaltig ist. Für den minimalen Bedarf von etwa fünfzig Urnenwählern wurde ein unverhältnismässig hoher Personal- und Zeitaufwand betrieben. In der Vergangenheit waren zehn Stimmenzähler tätig, die insgesamt rund zwanzig Arbeitsstunden pro Wahlsonntag aufbrachten. Dieser hohe Personaleinsatz war notwendig, um die vier dezentralen Standorte gleichzeitig zu bedienen und die Auszählung vor Ort sicherzustellen. Die Verwaltung sah die Notwendigkeit, die Effizienz des Wahlprozesses zu steigern. Gestützt auf die organisatorische Freiheit, die das kantonal Recht der Gemeinde bietet, hat der Gemeinderat eine Neustrukturierung beschlossen. Ziel ist es, Ressourcen zu bündeln und die Qualität der Dienstleistung zu verbessern. Die Optimierung des Urnenbetriebs ist ein Schritt hin zu einer moderneren und effizienteren Verwaltung.

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Kürzere Ergebnisübermittlung an den Kanton

Neben den personellen Einsparungen steht die Beschleunigung des Wahlprozesses im Vordergrund. Bisher verzögerten die dezentralen Transport- und Zusammenführungswege die Ergebnisübermittlung an den Kanton St. Gallen massiv. Die Stimmzettel aus den vier verschiedenen Dörfern mussten erst physisch in ein Zentrallager transportiert werden, ehe die Auszählung erfolgen konnte. Dieser logistische Aufwand verursachte Zeitverluste, die für die schnelle Publikation der Ergebnisse hinderlich waren. Durch die Konzentration aller Urnen im Rathaus Frümsen entfällt dieser aufwändige Transportweg vollständig. Die Ergebnisse können nun unmittelbar vor Ort ausgezählt und direkt an die zuständigen kantonalen Stellen übermittelt werden. Dies führt zu einer deutlich schnelleren und zuverlässigeren Ergebnisbereitstellung. Die Transparenz des Wahlakts wird durch die zentralisierte Auszählung weiterhin garantiert. Die neue Struktur soll gewährleisten, dass die Wähler schneller über das Ergebnis ihrer Stimmabgabe informiert werden.

Künftige Öffnungszeiten und Hinweise

Für die Stimmberechtigten, die weiterhin an die Urne gehen wollen, bleibt die Zugänglichkeit gesichert. Der einzige verbleibende Urnenstandort im Rathaus Frümsen wird wie bisher von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten bleiben also unverändert, was die Planbarkeit für die Wähler erleichtert. Der Gemeinderat betont ausdrücklich, dass die briefliche und elektronische Stimmabgabe uneingeschränkt weitergenutzt werden können. Diese digitalen Alternativen bleiben die bevorzugten Wege für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. An den aufgehobenen Standorten in Sennwald, Sax, Haag und Salez werden ab Januar 2027 klar sichtbare Hinweistafeln aufgerufen. Diese Tafeln weisen die Bevölkerung direkt vor Ort auf die Änderung der Verhältnisse hin. Sie leiten die Bürger zu den neuen Informationen zur brieflichen oder elektronischen Wahl sowie zum zentralen Standort Frümsen. Die Gemeinde möchte sicherstellen, dass keine Unklarheiten entstehen und jeder Stimmberechtigte den korrekten Weg findet. Die Kommunikation über diese Veränderung wird frühzeitig und transparent erfolgen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Umstellung gilt als abschliessender Schritt zur Modernisierung der lokalen Demokratie in Sennwald.