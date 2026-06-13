Seniorin wird in Oberwil BL von drei Unbekannten ausgeraubt

Eine 84-jährige Seniorin wurde in Oberwil BL von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Täter entrissen ihr die Armbanduhr. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend wurde eine 84-jährige Seniorin in Oberwil BL von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Täter entrissen ihr die Armbanduhr . Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Eine Seniorin hat beim Nachhausekommen drei Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht.

Am Freitagabend, um circa 18 Uhr, wurde in Oberwil BL, im Bereich Hohlegasse / Hohestrasse, eine Fussgängerin durch drei unbekannte Personen angesprochen und ihr die Armbanduhr entrissen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft, war die Frau zu Fuss in der Hohlegasse unterwegs. Im Bereich der Verzweigung Hohlegasse / Hohestrasse näherte sich ihr ein mit drei Personen besetzter Personenwagen. Das Fahrzeug hielt auf Höhe der Fussgängerin an, worauf die Insassen die Seniorin ansprachen.

Während des anschliessenden Gesprächs zogen der Fahrzeuglenker sowie eine auf der Rückbank sitzende Frau das 84-jährige Opfer in den Personenwagen. Die Polizei empfiehlt insbesondere älteren Personen, bei Ansprachen durch unbekannte Personen Vorsicht walten zu lassen, möglichst Distanz zu halten und bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei zu verständigen. Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder zur Tatzeit im Bereich Hohlegasse/Hohestrasse verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal, 061 553 35 35, in Verbindung zu setzen





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Oberwil BL Seniorin Ausraubung Armbanduhr Kantonspolizei

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