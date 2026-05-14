Seniorin betrogen durch falschen Polizisten in Graubünden

Eine Seniorin wurde im Oktober 2025 von einem falschen Polizisten betrogen und dazu gebracht, mehrere hunderttausend Franken in bar und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Franken zu übergeben. Die Übergaben fanden in Flims und Chur statt.

Im Oktober 2025 wurde eine Seniorin von einem falschen Polizisten telefonisch kontaktiert. Unter dem Vorwand erfundener Tatsachen konnte die Täterschaft ihr Vertrauen gewinnen und sie dazu bewegen, Geld und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Franken zu übergeben.

Die Übergaben fanden sowohl in Flims als auch in Chur statt – unter anderem am Donnerstag beim Spielplatz Plaids in Flims sowie am Freitag auf dem Friedhof Daleu in Chur. Im Anschluss daran meldete sich die Frau bei der Kantonspolizei Graubünden. Diese sucht Zeugen, welche Angaben zu den Geld- und Goldübergaben machen können





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