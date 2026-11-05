Seniorenzentrum Linde in Grosswangen unter Budget: 175.000 Franken gespart

Die Gemeinde Grosswangen hat die Sanierung des Seniorenzentrums Linde abgeschlossen. Trotz gestiegener Kosten liegt die Schlussabrechnung deutlich unter dem bewilligten Kredit.

Die Gemeinde Grosswangen im Kanton Luzern hat die umfassende Sanierung und den Ausbau des Betagtenzentrums Linde erfolgreich abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Massnahme beliefen sich auf CHF 5'616'858. Damit liegt das tatsächliche Endresultat um rund drei Prozent unter dem ursprünglich von den Stimmberechtigten genehmigten Budgetrahmen, was eine signifikante Einsparung von CHF 175'741 bedeutet.

Baugeschichte und Budgetentwicklung

Die planerischen Vorarbeiten für das Projekt begannen bereits vor einigen Jahren. An der Gemeindeversammlung vom 16. November 2021 bewilligten die Stimmberechtigten einen Sonderkredit in Höhe von CHF 340'000 ausschliesslich für die Planung der Sanierung und Erweiterung. Zwei Jahre später, am 25. September 2022, stimmten die Einwohner in einer Urnenabstimmung einem Baukredit von CHF 5'135'000 für die eigentlichen Bauphase zu.

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Die physischen Bauarbeiten erstreckten sich anschliessend über einen Zeitraum von Mai 2023 bis August 2024. Während der Umsetzung des Projekts kam es jedoch zu einer komplexen Entwicklung der Kostenstruktur. Ursprünglich war von einem Budget von CHF 5'475'000 ausgegangen worden, das die Planungssumme und den Baukredit zusammenfasste. Durch diverse interne Anpassungen und externe Faktoren erhöhte sich der final bewilligte Kreditrahmen auf CHF 5'792'600.

Ursachen für die Budgetanpassungen

Die Anpassungen des Bewilligungsvolumens waren nicht willkürlich, sondern resultierten aus konkreten betrieblichen und technischen Notwendigkeiten. Der Gemeinderat musste eine bewilligte Kreditüberschreitung von insgesamt CHF 317'600 genehmigen, um die Projektabwicklung sicherzustellen. Diese Mehrkosten entstanden durch eine Kombination aus gesetzlichen Änderungen und nicht beeinflussbaren Marktfaktoren.

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Spezifische postulierte Treiber für die Kostenerhöhung waren eine Teuerung von vier Prozent und eine Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Zudem wurden technische Änderungen während der Bauphase erforderlich, wie etwa der Ersatz einer Schiebetüre im Speissaal. Auch bauliche Anpassungen im Eingangsbereich, speziell der Einbau eines Brandschutzvorhangs, trieben die Kosten nach oben. Diese Arbeiten waren aus betrieblichen und technischen Gründen nicht aufgeschoben worden, um den Betrieb des Zentrums nicht zu gefährden.

Finanzielle Abrechnung und Prüfung

Trotz der signifikanten Budgeterweiterung während der Bauphase fiel die Schlussabrechnung deutlich positiver aus als erwartet. Die tatsächlichen Investitionsausgaben lagen bei CHF 5'616'858. Im Verhältnis zum total bewilligten Kredit von CHF 5'792'600 resultiert daraus eine Unterverwendung der Mittel von CHF 175'741. Dies entspricht einer Einsparquote von rund drei Prozent gegenüber dem zuletzt gültigen Bewilligungsvolumen.

Die finanzielle Integrität des Projekts wurde durch eine externe Prüfung verifiziert. Die Lufida Revisions AG mit Sitz in Luzern überprüfte die Schlussabrechnung detailliert. Das Ergebnis der Prüfung war eindeutig: Die Ausgaben und Einnahmen wurden ordnungsgemäss und korrekt verbucht. Der entsprechende Revisionsbericht liegt dem Gemeinderat vor und bestätigt die korrekte Abwicklung der Mittelverwendung.

Entscheid des Gemeinderats

Auf Basis der vorliegenden Schlussabrechnung und des unabhängigen Prüfungsberichts hat der Gemeinderat einen formalen Antrag ausgearbeitet. Die Exekutive beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung der Abrechnung des Sonderkredits für die Sanierung und Erweiterung des Betagtenzentrums Linde. Der Antrag basiert auf dem fact of the Unterschreitung von CHF 175'741.

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Diese finanzielle Bestätigung markiert den Abschluss eines mehrjährigen Infrastrukturvorhabens. Das Betagtenzentrum Linde ist damit modernisiert und erweitert. Die Tatsache, dass die Bauarbeiten pünktlich bis August 2024 abgeschlossen wurden und das Budget am Ende unterschritten wurde, gilt in der lokalen Verwaltung als positiver Ausgang. Die Gemeinde Grosswangen hat somit ihre Verpflichtungen gegenüber den Seniorinnen und Senioren des Dorfes erfüllt, ohne die finanziellen Rahmenbedingungen zu sprengen.

Die detaillierte Aufschlüsselung der Finanzflüsse zeigt einen transparenten Umgang mit öffentlichen Geldern. Der Planungskredit von CHF 340'000 bildete die Grundlage. Darauf folgte der Baukredit von CHF 5'135'000. Die bewilligten Kreditüberschreitungen von CHF 317'600 ermöglichten die Bewältigung unvorhergesehener Hindernisse. Die Gesamte Investitionsausgaben blieben stabil bei CHF 5'616'858. Diese Struktur verdeutlicht, wie pragmatische Anpassungen innerhalb eines soliden finanziellen Rahmens funktionieren können.