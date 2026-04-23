Sendepause für SRF-Journalisten Pascal Schmitz nach rassistischen Facebook-Posts

Nach der Veröffentlichung rassistischer und beleidigender Facebook-Posts tritt SRF-Journalist Pascal Schmitz, der den Fall des gefälschten Covid-Zertifikats von Patrick Fischer aufdeckte, vorläufig vom Dienst zurück. Der Sender analysiert den Sachverhalt und die Vorwürfe.

Der Fall um das gefälschte Covid-Zertifikat von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer und die daraus resultierenden Konsequenzen für SRF -Journalist Pascal Schmitz weitet sich aus. Nachdem Schmitz den ursprünglichen Fall ins Rollen gebracht hatte, sieht sich der Sender nun gezwungen, ihn vorläufig vom Dienst zu entbinden.

Diese Entscheidung folgt auf die Veröffentlichung älterer Facebook-Posts durch die «Weltwoche», die rassistische und beleidigende Inhalte enthielten, die Schmitz verfasst hatte. In der Folge trat Schmitz auch von seinem Amt als Stadionsprecher der Rapperswil-Jona Lakers zurück. Die Situation ist komplex und wirft Fragen nach journalistischer Ethik, der Verantwortung von Medienhäusern und dem Umgang mit persönlichen Fehltritten auf. Die Reaktion des SRF auf die Veröffentlichung der Facebook-Posts ist vielschichtig.

Pressesprecher Roger Muntwyler bestätigte gegenüber dem «Blick», dass der Sender in engem Kontakt mit Schmitz steht und den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe sorgfältig analysiert. Ein konkreter Zeitpunkt für die Rückkehr von Schmitz vor die Kamera ist derzeit nicht absehbar. Schmitz selbst hat sich öffentlich für die Inhalte der Facebook-Posts entschuldigt, betonte jedoch, dass er während seiner Zeit beim SRF keine Verfehlungen begangen habe.

Die Entschuldigung wird von einigen als unzureichend kritisiert, da sie sich primär auf die Aufregung konzentriert, die die Veröffentlichung ausgelöst hat, und weniger auf die eigentlichen Inhalte der Posts. Die Analyse des SRF wird zeigen müssen, ob die Veröffentlichung der Posts einen direkten Zusammenhang mit der journalistischen Arbeit von Schmitz hat oder ob es sich um eine private Angelegenheit handelt, die dennoch das Ansehen des Senders beeinträchtigt.

Der Fall wirft auch die Frage auf, inwieweit Medienhäuser für die privaten Äußerungen ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind, insbesondere wenn diese in der Öffentlichkeit stehen. Die ursprüngliche Geschichte um Patrick Fischer und das gefälschte Covid-Zertifikat spielte eine entscheidende Rolle in der Eskalation der Situation. Fischer hatte Schmitz bei einem privaten Mittagessen von seinem gefälschten Zertifikat erzählt. Daraufhin startete der SRF eine Recherche, die jedoch von Fischer vorweggenommen wurde, als dieser die Information selbst öffentlich machte.

Dies führte zu einer Debatte darüber, ob Schmitz die Informationen aus dem Gespräch für seine Recherche hätte verwenden dürfen. Schmitz argumentierte, dass keine «Off-the-record»-Vereinbarung getroffen worden sei, was jedoch von einigen Seiten in Frage gestellt wird. Die Situation verdeutlicht die Schwierigkeiten, die mit der Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen in einem sensiblen Umfeld einhergehen. Der Fall zeigt auch, wie schnell sich eine Situation eskalieren kann, wenn persönliche und berufliche Interessen kollidieren.

Die Analyse der «Luzerner Zeitung» deutet darauf hin, dass der SRF die Kontrolle über die eigene Geschichte verloren hat und Schmitz in einer Weise geopfert wird, die kritisch hinterfragt werden muss. Es stellt sich die Frage, ob der Sender nicht auch eine Verantwortung für die Unterstützung und den Schutz seiner Mitarbeiter hat, insbesondere in schwierigen Situationen. Die gesamte Angelegenheit ist ein Lehrstück über die Komplexität des Journalismus im digitalen Zeitalter und die Notwendigkeit, ethische Grundsätze stets zu wahren





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